Macaristan Türkiye maçı için geri sayım başladı. Millerimiz bu akşam saat 22:45'de Macaristan'la kozlarını paylaşacak. İşte büyük bir merakla beklenen zorlu mücadele ile ilgili bilgiler..

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Macaristan Türkiye maçı bu akşam saat 22:45'de oynanacak ve TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Macaristan: Dibusz; Lang, Hangya, Attila Szalai, Fiola; Kalmar, Nagy, Siger; Nego, Nikolic, Könyves

TÜRKİYE: Mert; Nazım, Ozan Kabak, Merih, Caner; Mahmut, Ozan Tufan, İrfan Can; Kenan, Cenk, Hakan

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MİLLİLERİMİZDE ÖNEMLİ EKSİKLER!

Ay-yıldızlı ekipte kart cezalısı Cengiz Ünder ile sakatlıkları sebebiyle Macaristan’a götürülmeyecek. Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü de bu mücadelede forma giyemeyecek. Milli takımda, Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, Macaristan maçında kadroda yer almayacak. Milli takımda, cezası sona eren Burak Yılmaz ise bu mücadelede forma giyebilecek.