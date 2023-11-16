Macaulay Culkin, Hollywood Bulvarı'nda onurlandırılacak

4 Şurada Paylaş!









Hollywood Şöhretler Kaldırımı Yapımcısı Ana Martinez, konuyla ilgili, "Macaulay Culkin, onlarca yıldır popüler kültürün temel taşlarından biri olmuştur. Çok geniş bir çalışma yelpazesi var ama 'Evde Tek Başına', dünya çapında bilinen en sevilen tatil filmlerinden biri" dedi.



Fotoğraflar: Depo Photos, AP