MacBook'un üzerine çizdi, fenomen oldu

İtalya'nın Roma kentinde bir sokak sanatçısı, Apple Macbook marka dizüstü bilgisayarını sprey boyayla boyadı.

X'te paylaşılan ve kısa sürede viral olan videoya göre sanatçı sprey boya, ateş, kağıt parçaları gibi malzemeler kullanarak bilgisayara Kolezyum'un resmini çizdi.

This Indian guy in Rome is amazing!😍🤩 pic.twitter.com/aoKXd76D6b — Subraya Hebbar (@HebbarSubraya1) January 30, 2024

Paylaşıma göre bir kişi MacBook'unu sanatçıya uzatıyor ve ondan kendisi için bilgisayarını boyamasını istiyor.

Adam, sprey boya ile 'Kolezyum'un güzel bir resmini' rica ediyor. Ardından sanatçı boyalar, ateş ve diğer ekipmanlarıyla resmi yapmaya başlıyor. Dakikalar sonra bilgisayar sanat eserine dönüşüyor.

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Sosyal medyada viral olan videoya onlarca yorum yapıldı.

"UMARIM BİLGİSAYAR DA HALA BİR BAŞYAPIT GİBİ ÇALIŞIR"

Bir kullanıcı "Vay canına, bu çok cesurca! Sanatçının yeteneği inkar edilemez. Ancak umarım dizüstü bilgisayar da hala bir 'başyapıt' gibi çalışır!" diye yazdı. Bir diğeri ise "Bu sanatın zirvesi" dedi.