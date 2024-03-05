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        Haberler Yaşam MacBook'un üzerine çizdi, fenomen oldu

        Sokak sanatçısı MacBook üzerine sanat yaptı, fenomen oldu

        İtalya'nın Roma kentinde, Apple marka dizüstü bilgisayarı sprey boyayla boyayarak Kolezyum'u çizen bir sokak sanatçısının videosu sosyal medyada viral oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 11:38 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:40
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        MacBook'un üzerine çizdi, fenomen oldu
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        İtalya'nın Roma kentinde bir sokak sanatçısı, Apple Macbook marka dizüstü bilgisayarını sprey boyayla boyadı.

        X'te paylaşılan ve kısa sürede viral olan videoya göre sanatçı sprey boya, ateş, kağıt parçaları gibi malzemeler kullanarak bilgisayara Kolezyum'un resmini çizdi.

        Paylaşıma göre bir kişi MacBook'unu sanatçıya uzatıyor ve ondan kendisi için bilgisayarını boyamasını istiyor.

        Adam, sprey boya ile 'Kolezyum'un güzel bir resmini' rica ediyor. Ardından sanatçı boyalar, ateş ve diğer ekipmanlarıyla resmi yapmaya başlıyor. Dakikalar sonra bilgisayar sanat eserine dönüşüyor.

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        Sosyal medyada viral olan videoya onlarca yorum yapıldı.

        "UMARIM BİLGİSAYAR DA HALA BİR BAŞYAPIT GİBİ ÇALIŞIR"

        Bir kullanıcı "Vay canına, bu çok cesurca! Sanatçının yeteneği inkar edilemez. Ancak umarım dizüstü bilgisayar da hala bir 'başyapıt' gibi çalışır!" diye yazdı. Bir diğeri ise "Bu sanatın zirvesi" dedi.

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        #macbook
        #italya
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        #macbooka sprey boya
        #Colosseum
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