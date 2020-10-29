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HaberlerBasketbolEuroLeagueMaccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB maçı ne zaman, saat kaçta, şifreli
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Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB maçı ne zaman, saat kaçta, şifreli mi?

THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe Beko, İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv karşısında galibiyet arıyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele öncesi basketbolseverler Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçı ile ilgili detayları merak ediyor...

Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB maçı ne zaman, saat kaçta, şifreli

Basketbol THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 22:05'de İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e konuk oluyor. Ligde oynadığı son 3 maçı kaybeden temsilcimiz, kötü gidişatına son vermek ve yeniden seri galibiyetlere başlamak istiyor...

MACCABI TEL AVIV FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçı karşılaşması bu akşam saat 22.05'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3 kanalından canlı yayınlanacak.

KANARYA 3 MAÇ ARADAN SONRA KAZANMAK İSTİYOR!

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts ve Anadolu Efes'e üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova, Bayern Münih ve Panathinaikos OPAP karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Alba Berlin ve Khimki karşılaşmalarında galip gelen Maccabi Playtika ise CSKA Moskova, Bayern Münih ve Olympiakos'a yenildi.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 21 maçın 14'ünü Maccabi Playtika kazanırken, 7'sinden Fenerbahçe Beko üstün ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 543. maçına Maccabi Playtika karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 542 karşılaşmanın 310'unu kazandı, 232'sini ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 340 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet ve 141 mağlubiyet yaşadı.

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