Derginin okuyucularından bazıları, haftalık dergi 'M'nin kapağındaki Macron görselinin Nazi lideri Adolf Hitler kapağı ile benzerlik gösterdiğini söyleyince, Le Monde okuyucularından özür dilemek zorunda kaldı.

Derginin genel yayın yönetmeni Luc Bronner eleştirilerin patlak vermesi sebebiyle özür metni yayınlayarak, "Dikkat çekmek istediğimiz eleştiri ile hiçbir ilgisi olmayan iddiaların yöneltildiği kapağın grafik tasarımı sebebiyle şoke olan herkesten özür diliyoruz. Kapağın tasarımcıları 20. yüzyılın başındaki Rus konstrüktivizm çalışmalarından ilham aldı." açıklamasında bulundu ve tasarımcı Lincoln Agnew'in daha önceki kapak tasarımlarından da bazı örnekleri Twitter hesabından paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ