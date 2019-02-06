Ermeni derneklerinin koordinasyon konseyi olan Ermeni Organizasyonlar Koordinasyon Konseyi’nin (CCAF) gelenekselleşen yemeğine davetli olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı konuşmada, 24 Nisan gününü Ermeni Soykırımı anma günü ilan ettiğini açıkladı.

Macron daha sonra Twitter’da yaptığı paylaşımda, "Fransa tarihle yüzleşir. Gelecek birkaç hafta içerisinde söz verdiğim gibi 24 Nisan'ı Ermeni soykırımını anma günü ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı daha önce bilgilendirdiğini söyleyen Macron, "Türkiye'yle DEAŞ'la mücadele, insan hakları, sivil özgürlükler ve soykırım konusunda fikir ayrılıklarımız var" ifadelerini kullanırken, diyalog kanallarını açık tutmak istediğini vurguladı.

"Ermeni Soykırımı anma günü", Macron'un 2017'deki seçim kampanyasındaki vaatlerinden biriydi.

Fransa, 2001 yılında sözde 'Ermeni soykırımını' resmi olarak tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştu.