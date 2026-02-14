Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 62. Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere gittiği Almanya'da, terör örgütü YPG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir araya geldi.

İkilinin, kucaklaştığı anlar kameraya yansıdı.

Ferhat Abdi Şahin'in, ABD ile Suriye heyetleri arasında yapılan toplantıya da katıldığı görüldü.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de katıldığı toplantıya ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Barrack, "Bir fotoğraf, bin kelimeye bedeldir. Yeni bir başlangıç" ifadelerini kullandı.