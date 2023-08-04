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        Haberler Dünya Madagaskar Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Madagaskar Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

        Madagaskar nerede, hangi kıtada yer alır? Madagaskar başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        Dünyanın dört büyük adasından bir tanesi olan ve 1960 yılında bağımsızlığını kazanmadan önce Fransa ve kısa bir süreliğine İngiltere denetimi altında kalan Madagaskar; Hint Okyanusu'nun batı kıyısında yer alan bir ülkedir. Doğu kıyısı, batı kıyısı ve dağlık arazilerden meydana gelen iç bölge olmak üzere 3 ayrı bölgeden meydana gelen Madagaskar, iç kesimlerde ılıman, kıyı kesimlerinde ise nemli bir iklime sahiptir. Ekonomik olarak da gelişmekte olan ülkeler sınıfında yer alan Madagaskar hangi kıtada yer almaktadır? Madagaskar başkenti neresidir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 00:06
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        Madagaskar başkenti, bayrağı, nüfusu
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        Genç bir nüfusa sahip olmasıyla dikkat çeken Madagaskar nüfusunun yaklaşık olarak %40’ı şehirlerde yaşamaktadır. Peki, Madagaskar nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Madagaskar para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

        Madagaskar Nerede?

        Madagaskar hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Afrika kıtasına bağlı bir ada üzerinde kurulmuş olan Madagaskar, Afrika kıtasının doğusunda, Hint Okyanusu’nun ise batı kısmında yer almaktadır. Mozambik’in en yakın kara ülkesi olduğu Madagaskar, dünyanın dördüncü büyük adası olmasıyla da dikkat çekmektedir.

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        • yüzyılla birlikte Avrupalı sömürgecilerin hedeflediği bir coğrafya olan Madagaskar; İngiltere, Fransa ve Hollanda arasında bir dizi mücadeleye sahne olmuş ve 1890 yılında Fransa adanın hakimiyetini tamamen ele geçirmiştir. 2. Dünya Savaşı esnasında ise kısa bir süreliğine İngiltere’nin eline geçen bu coğrafyada, daha sonra yeniden Fransa hakimiyeti sağlanmış ve bu durum adanın bağımsızlığını kazandığı 1960 yılına kadar devam etmiştir. 2. Dünya Savaşı’nın ardından önce 1958’de özerk olan Madagaskar 1960 yılında ise Fransa’dan ayrılarak bağımsız bir devlet olmuştur.

        Madagaskar Başkenti

        Afrika’ya bağlı bir ada ülkesi olan Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’dur. Kısaca Tana olarak da isimlendirilen ve başkent olmasının yanı sıra ülkenin en büyük şehri de olan bu kent, 1625 yılında kurulmuştur. Uzun yıllardır adanın nüfus yoğunluğu açısından en büyük şehri olan Tana, denizden yaklaşık 1300 metre yüksekte yer almaktadır. Özellikle Fransız döneminde kalan eserleri ve serin iklimi sebebiyle çok sayıda turisti de ağırlayan Antananarivo kelime anlamı olarak Binlerin Şehri manasına gelmektedir.

        Madagaskar Nüfusu

        2023 verilerine göre Madagaskar’ın nüfusu 30 milyon 300 bin kişiden meydana gelmektedir. Birçok etnik grubun bir arada yaşadığı ve bu grupların ortak bir kültür etrafında buluştukları Madagaskar’da nüfusun büyük bir bölümünü Sumatra’dan bölgeye göçen Merina ve Betsileo halkları meydana getirmektedir. Malgaşça ve Fransızcanın resmi dil olarak konuşulduğu Madagaskar’da hâkim olan iki dini inanç ise Animizm ve Hristiyanlık’tır.

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        Madagaskar Para Birimi

        Madagaskar’da kullanılan resmi para biriminin ismi Madagaskar ariarisidir. 1983 yılında Madagaskar Merkez Bankası tarafından basılarak tedavüle sokulan bu para biriminin uluslararası arenadaki kısaltması ise MGA’dır.

        Madagaskar Bayrağının Anlamı

        1958 yılında kabul edilen ve 1960 yılında ülkenin bağımsızlığını ilan etmesinin ardından kullanılmaya başlanan Madagaskar bayrağı; kırmızı ve yeşil renkten oluşturulmuş iki yatay eşir şeritten ve o şeritlerin hemen solunda yer alan bir adet beyaz dikey şeritten meydana gelmektedir. Bayrağın solunda yer alan beyaz renk saflığı, kırmızı renk Madagaskar ülkesinin egemenliğini, yeşil renk ise geleceğe dair umudu sembolize etmektedir.

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        Madagaskar Şehirleri

        İdari açıdan faritra adı verilen 22 bölgeye ayrılmış olan Madagaskar’da toplam 31 şehir yer almaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

        • Antananarivo
        • Toamasina
        • Antsirabe
        • Toliara
        • Tolagnaro

        Madagaskar Türkiye Saat Farkı

        Madagaskar ile Türkiye arasında kullanılan yerel saatler arasında herhangi bir zaman farkı bulunmamaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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