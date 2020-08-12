Genelde kuyu açılarak elde edilen maden suları gaz ve elementler bileşimi ile oluşan ve ayrıca mineral içeren diğer bakımından da çok zengin bir içecektir. Maden suyu içerek potasyum ve vücutta bulunan magnezyumun dengelenmesi sağlanabilir. Ayrıca fosfat ve kalsiyumun düzenlenmesini sağlayıcı etkisi olan maden suyu vücutta bulunmuş olan birçok toksinden kurtulmaya da yardımcı olmaktadır.

Doğanın mucizevi içeceği olarak birçok yararı bulunan maden suyu sodadan farklıdır; o açıdan birbirine karıştırılmaması gerekmektedir. Maden suyu tamamıyla doğal olan ve yeraltında en saf haliyle çıkartılan sulardır. Sodalar ise suya karbondioksit gazı karıştırılmak suretiyle üretilebilen içeceklerdir; yani maden suyu doğal olması ile ortaya çıkarken soda ise yapay bir şekilde oluşturulmuş bir içecektir. O açıdan doğal olan maden suyu sağlık açısından çok daha faydalı olmaktadır. Maden suyunun içerisinde asidik bir tat olmasına rağmen asit içermez; içerisinde bulunan karbondioksit gazı asit etkisi yaratmaktadır. Vücudun ihtiyaç duyduğu birçok mineral ve vitamini depolayabilen maden suyunu; özellikle gün içerisinde düzenli bir şekilde tüketmek gereklidir.

Çocuklarda da tüketilmesinde sakınca olmayan maden suyu özellikle büyüme çağında olan çocuklar için gerekli olan demir, fosfat, kalsiyum ve çinko gibi birtakım minerallerin karşılanmasını sağlar. Bu açıdan da sağlıklı bir büyümeye etken olabilmektedir. En önemli etkileri arasında gıdalar sonrasında hızlı bir şekilde sindirim sağlamak için tüketilmektedir.

Maden suyu birçok yararının yanında güzellik açısından da olumlu katkılar sunar. Cilt sorunları için etkili olan maden suyu sivilcelerin azaltılmasına ve kırışıklıkların en aza indirilmesine erken olur. Gün içerisinde sabahları yüzünüzü soğuk maden suyu ile kompres yapmanız cildinizin tazelenmesini ve cildinizde bulunan bir takım sivilcelerin yok olmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu sayede nem dengesini korumaya ve cildinizin de kötü etkilere karşı korunmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra cildi canlı bir görünüm sağlayarak pürüzsüz bir özellik taşımasına etken olur. Maden suyu ayrıca böbrek taşı oluşumunu önleme ve böbrek taşını düşürmede yardımcıdır. İnsan sağlığı için gerekli olan içeceklerden olan maden suyu; sindirim kolaylığı sağlaması ve vücudun günlük ihtiyacını karşılaması açısından etkili bir önem taşır.

Kalsiyum ihtiyacını karşılayarak kemik yapısının güçlenmesine de etkili olur; ayrıca bağırsaklara, böbreklere, idrar yollarına ve mideye de olumlu katkıları olan maden suyu mide yanmaları ve ekşimeleri içinde tüketilmektedir. Özellikle sindirim sisteminde sorun olan kişilerde veya gaz problemi yaşayan kişilerde düzenli olarak tüketilebilir. Ayrıca iltihap kurutmaya da etkisi olan maden suyu; aşırı yemek sonrası oluşan şişkinlik ve hazımsızlığı da gidermektedir.

Maden suyu vücuda yararlarının yanı sıra güzellik içinde oldukça katkıda bulunur. Cilt sorunları için etkili olan ve haricen kullanılması faydalı olan maden suyu kırışıklıkların azaltılması ve sivilcelerin en aza indirilmesine yardımcı olur. Cildin nem dengesini düzenleyerek cildin kurumasını önler; pürüzsüz ve canlı bir görünüm almasına faydalıdır. Özellikle sabahları yüzünüzü soğuk maden suyu ile kompres yaparak yıkamanız ya da silmeniz ile gün boyu ferah bir cilt oluşmasına neden olacaktır. Üstelik kirlerden arınması içinde temizleyici özelliği olan maden suyu tonik olarak da kullanılabilmektedir.

Ayrıca böbrek taşı olmasına engel olan ve böbrek taşı düşürmede etkili olan maden suyu; sindirim sisteminin çalışmasına da yardımcı oluyor. Günlük hayat içerisinde ihtiyaç duyulan kalsiyum ihtiyacını gidermesi ile kemik gelişmesinde de faydalıdır. Bağırsaklar, böbrekler, idrar yolları ve mideye de olumlu katkıları olan maden suyu mide yanmaları ve ekşimesine de iyi gelir. Gaz problemi olanlara ve sinir sistemi zorluğu yaşayanlar için ideal bir içecektir. Aşırı yemeklerden sonra şişkinlik ve hazımsızlık gidermek için 1 şişe maden suyu tüketilebilir.

Meme kanseri, kalp rahatsızlığı prostat gibi birtakım hastalıklar içinde koruyucu etki yapan maden suyu ayrıca osteoporozun önüne geçer. Şeker hastalığı için kan şekerini düzenleyici ve kan basıncını ayarlayıcı bir özelliğe sahiptir. Safra kesesi karaciğer ve birçok organ için dengeli çalışmaya etken olur. Gut hastalığının yol açtığı krizi ve en aza indirebilen maden suyu idrar ve ter yoluyla atılan suyu da dengelemeyi sağlar. Obezite hastalığı olan veya kilo sorunu yaşayan kişiler için kilo vermede ve zayıflamada etkili olmaktadır.

Yüksek oranda enerji oluşmasına da yardımcı olan maden suyu ayrıca kalp damar hastalığı için doğal tedavi olarak kullanılır. Tiroit bezi fonksiyonlarını dengelenmesini ve hücre metabolizmasının yenilenmesini sağlayan maden suyu; ideal bir içecektir özellikleri limonla karıştırılarak içilmesi vücudunun gün boyu zinde olmasını da sağlar.