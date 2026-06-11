Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Madendeki yangın 6 gündür sürüyor

        Maden ocağında çıkan yangın 6 gündür sürüyor

        Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağının bir bölümü, 6 gün önce çıkan yangının sürmesi nedeniyle üretime kapatıldı. Yanan bölgenin oksijenle bağlantısının kesilmesi için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 10:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Madendeki yangın 6 gündür sürüyor
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağının bir bölümü, 6 gün önce çıkan yangının sürmesi nedeniyle üretime kapatıldı. Yanan bölgenin oksijenle bağlantısının kesilmesi için çalışma başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde 6 gün önce, eksi 270 ve eksi 370 kotları arasında bulunan mekanize ayak üretim panosunda yangın çıktı.

        Can kaybı ve dumandan etkilenenin olmadığı, 6 numaralı kömür üretim galerisindeki yangını söndürmek için TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonuçsuz kalırken, yangın söndürülemedi. TTK yönetimi, yangının kontrol altına alınması için yangının yaşandığı galerinin baraj kurularak kapatılmasına karar verdi.

        Yanan bölgenin oksijenle bağlantısının kesilmesi için sabah saatlerinde maden ocağının baca ağzı bölümünden TIR'larla malzemelerin girişi yapıldı.

        Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Doğada bulunan 7 kurt yavrusuna özenli bakım

        Elazığ'da doğada anneleri ölmüş, aç ve bitkin halde bulunan 7 kurt yavrusuna Diyarbakır'daki Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özenle bakılıyor. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı!
        Halkbank'tan dava açıklaması
        Halkbank'tan dava açıklaması
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        ABD'den İran'a saldırı!
        ABD'den İran'a saldırı!
        İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı, petrol fiyatı yükseldi
        İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı, petrol fiyatı yükseldi
        Trump: Anlaşma olmazsa saldırılar şiddetli şekilde sürecek
        Trump: Anlaşma olmazsa saldırılar şiddetli şekilde sürecek
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Kardeş kardeşi öldürdü... Kanlı kira kavgası!
        Kardeş kardeşi öldürdü... Kanlı kira kavgası!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        Günlerce aranan Dünya Kupası’nı bir köpek buldu!
        Günlerce aranan Dünya Kupası’nı bir köpek buldu!
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        Curaçaolular kimlerdir?
        Curaçaolular kimlerdir?
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        "Ozan beyefendilik göstermiş"
        "Ozan beyefendilik göstermiş"
        Aynur Kanbur'un öldürülmesinde kan donduran iddia! Cinayet planı cezaevinde!
        Aynur Kanbur'un öldürülmesinde kan donduran iddia! Cinayet planı cezaevinde!