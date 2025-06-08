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        Haberler Dünya Madleen yelkenlisindeki Fransız AP üyesinden, İsrail saldırısı uyarısı | Dış Haberler

        Gazze'ye giden Madleen yelkenlisindeki Fransız AP üyesinden, İsrail saldırısı uyarısı

        Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak bölgeye yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFF) yelkenlisindeki Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, kendisinden haber alınamaması olasılığının, İsrail'in yelkenliye saldırmaya hazırlandığının işareti olacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 23:10 Güncelleme: 08.06.2025 - 23:10
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        Madleen yelkenlisindeki Fransız AP üyesinden, İsrail saldırısı uyarısı
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        Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Hassan, bu gecenin ekibi ve kendisi için tehlikeli bir gece olacağını kaydederek, yelkenlinin durumuna ilişkin bilgilendirme için saat başı paylaşım yapacağını söyledi.

        Hassan, olası bir durumda kendisinden haber alınamaması senaryosu için "Benden haber alamadığınız anda bunun nedeni internetin kesilmiş olması ve İsrail'in bize saldırmaya hazırlanmasıdır." ifadesini kullandı.

        Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

        İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

        Koalisyonun başka bir gemisine geçen ay İHA ile saldırılmıştı

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonunun "Conscience" gemisi Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

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