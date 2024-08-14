Madonna 28 yaşındaki sevgilisi Akeem Morris'le İtalya tatilinde

Carlos Leon ile ilişkisinden 27 yaşındaki kızı Lourdes'i dünyaya getiren Madonna'nın eski eşi Guy Ritchie'den 23 yaşında Rocco adında bir oğlu bulunuyor. Madonna daha sonra 18 yaşındaki oğlu David Banda'yı, yine aynı yaştaki kızı Chifundo 'Mercy' James'i ve daha sonra 11 yaşındaki ikiz kızları Stella ve Estere'yi evlat edindi.