Madonna, daha sonra 'Sherlock', 'Snatch' ve 'The Man from U.N.C.LE' gibi filmlere imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie ile 2000'de nikâh masasına oturmuştu. Rocco ve David adında iki çocukları bulunan çift, 2008'de boşanmıştı.