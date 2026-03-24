Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Madonna'dan Venedik'te nostalji turu

        Madonna'dan nostalji turu

        Madonna, yakın biyografi bilminde kendisini canlandıracak Julia Garner ile Venedik'te dizi çekimindeydi. İkili, 'Like A Virgin' şarkısının yıllar önceki klibine gönderme yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 14:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nostalji turu

        Madonna, 1984 tarihli hit şarkısı 'Like a Virgin'deki ünlü gondol sahnesini, yakında vizyona girecek biyografik filminin başrol oyuncusu Julia Garner ile yeniden canlandırdı. Garner, çok yakında Madonna'yı konu alan biyografik filmde pop yıldızını canlandıracak.

        Ancak ikilinin bir araya gelişinin, biyografi filmiyle bir ilgisi bulunmuyor. 67 yaşındaki 'Pop'un Kraliçesi', Garner ile birlikte 'The Studio' adlı dizinin ikinci sezonu için Venedik'te çekim yaptı. İkili, şehrin simgesi olan gondollarda poz verirken unutulmaz klibin bazı anlarını yinelemiş oldu.

        Çekim anını sosyal medyada paylaşan Madonna, "Like A Virgin... Tekrar tekrar" notunu düştü.

        Dünya çapında hit olan şarkının orijinal klibi, Mary Lambert'in yönetmenliğinde kısmen Venedik'te çekilmişti. Bu nedenle yeniden çekilen video, şarkıcının kariyerinin ilk yıllarına nostaljik bir gönderme niteliğinde. Şarkı, ABD Billboard Hot 100 listesinde altı hafta boyunca zirvede yer alırken, albüm ABD'de 10 milyondan fazla, dünya çapında ise 21 milyondan fazla kopya satmıştı.

        Madonna'nın 'The Studio' dizisinin yakında yayınlanacak bölümündeki rolü, 20 yıl sonra ekranlara dönüşünü işaret ediyor. Madonna en son Fransız yönetmen Luc Besson'un 2006 yapımı animasyon filmi 'Arthur ile Minimoylar'da seslendirme rolünü üstlenmişti. Daha önce 1995 yapımı müzikal film 'Evita'daki rolüyle Altın Küre ödülü kazanmıştı.

        Çekim arasında korumaları Madonna'yı şemdiyelerle gizlemeye çalıştı
        #Madonna
        #venedik
        #italya
