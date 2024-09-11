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        Haberler Dünyadan Madonna'nın geniş vatkalı ilginç stili! Ayağı takıldı, yere düştü - Magazin haberleri

        Madonna podyumda yürümedi ama defileden rol çaldı

        Madonna, New York Moda Haftası kapsamında seyirci olarak katıldığı defilede, ilginç tarzıyla podyumdan rol çaldı. Uzun kuyruğu nedeniyle asistanından yardım alan ünlü şarkıcı, yüksek topuklu çizmesinin azizliğine uğradı ve ayağı takılarak yere düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 13:32 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:32
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        Madonna, New York Moda Haftası kapsamında yapılan defileyi takip etmek için New York'taki Rockefeller Plaza'ya gitti. Ünlü pop yıldızı, ilginç giyim tarzıyla dikkat çekti.

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        Geniş omuz vatkaları olan, paltodan ilhamla tasarlanmış elbisenin uzun kuyruğunu, 66 yaşındaki müzisyenin asistanı taşıdı.

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        Madonna'nın stili, defiledeki kıyafetlerden daha fazla ilgi çekti. Dolayısıyla ünlü sanatçı için "Defileden rol çaldı" yorumları yapıldı.

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        Defile öncesi herkes yerlerini almışken, ön sıradaki koltuğuna geçmek isteyen Madonna, yüksek topuklu çizmesinin azizliğine uğradı ve ayağı takılarak sendeledi.

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        Yere kapaklanmak üzereyken korumasına tutunan Madonna, hiçbir şey olmamış gibi oturacağı yere doğru yürümeye devam etti.

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        'Popun Kraliçesi' olarak anılan ünlü şarkıcının stilinde en dikkat çeken detaylardan biri de üst üste taktığı iki güneş gözlüğüydü.

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        Madonna, defile sonrası aynı kıyafetle akşam yemeğine giderken de görüntülendi.

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        Madonna'nın her yerde birlikte fotoğraf verdiği 28 yaşındaki sevgilisi Akeem Morris, bu defa defilede ve akşam yemeğinde kendisine eşlik etmedi.

        #Madonna
        #new tork moda haftası
        #defile
        #podyum
        #düştü
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