AP'nin haberine göre, Maduro, Venezuela'yı finansal piyasalardan dışlayan Amerikan ekonomik yaptırımlarından yılgınlığını ifade ederek nakit ihtiyacı duyan Venezuela'yı borç alarak finanse etmekten uzak tutmaya ve krizi rahatlatmaya çalıştığını aktardı.

Dünyanın tespit edilmiş en geniş petrol rezervlerine sahip ülkesi Venezuela, buna rağmen “Büyük Çöküntü”den daha kötü bir kriz olduğu belirtilen ekonomik krizin beşinci yılında.

Amerika ve diğer muhaliflerini eleştiren Maduro enflasyonla mücadele eden Venezuelalılara minimum ücretleri yükselterek yardım etmeye çalıştığını belirtirken, IMF'in bu yıl Venezuela'da enflasyonun yüzde 1 milyon artabileceğini söylediğini aktardı.

Maduro'nun maaşlara getirdiği artış ise aylıkla çalışan işçilerin eline 4500 bolivar (11 dolar) daha fazla para geçmesi demek. Maduro maaş artışını ise 100 gün önce oluşturulan ekonomik iyileşme planında düzeltme olarak duyurdu.

Trump yönetimi yetkilileri Venezuela hükümetini gelişen bir diktatörlük olarak değerlendirirken Maduro'nun ikinci altı yıllık başkanlık döneminde görevini devam etmeye hak kazanmasını Avrupa'daki ve Latin Amerika'daki birçok ülke bir 'utanç' olarak niteliyor.

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