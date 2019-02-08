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Venezuela'da ABD ve bölge ülkelerinin askeri ve siyasi müdahaleciliği karşısında düzenlenen "Hands Off Venezuela" (Venezuela'dan ellerini çek) imza kampanyasına ülkenin tüm kentlerindeki Bolivar meydanlarında katılım devam ediyor.
Başkent Caracas'ın tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı'nda başlatılan imza kampanyasına Devlet Başkanı Maduro, eşi Cilia Flores ile katıldı.
Maduro burada yaptığı konuşmada, "Barış için, Venezuela'nın kutsal egemenliği ve Venezuela'nın kendi kaderini belirleme hakkını savunmak için imzaladım. Venezuela'ya saygı gösterin." dedi. Venezuela'nın geleceğini belirleyecek günlerden geçtiklerini vurgulayan Maduro, ülkesinde denenen darbe girişiminin başarıya ulaşamadığını belirtti.
ABD yönetiminin Venezuela'yı "demokrasi ve özgürlük" adına hedef aldığını dile getiren Maduro, şunları söyledi: "Bu hiç de öyle değil. Venezuela’da devlet başkanlığının gasbedilmesi, Irak'taki kitle imha silahları kadar yalan. Belki bizim ideolojimiz ya da bakış açımız sizin hoşuna gitmiyor olabilir ama biz varız ve milyonlarcayız. Bu sözleri milyonlarca Venezuelalının imzasıyla birlikte ABD halkına yöneltiyorum. ABD Başkanı Donald Trump, Uruguay ve Meksika tarafından Venezuela'da barışçıl bir çözüm bulunması için başlatılan iyi niyetli diyalog girişimlerini baltalamak istiyor."
AA'nın haberine göre; muhalefete de seslenen Maduro, Venezuela'nın iyiliği için müzakere etmek gerektiğini, bunu reddetmenin "güç kullanmayı bir metod olarak görmek" anlamına geldiğini vurguladı.
"İNSANİ KRİZ YALAN"
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD başta olmak üzere uluslararası bir koalisyon oluşturulduğunu, bu ülkelerin Venezuela’nın petrol ve diğer zenginliklerinde gözü olduğunu söyledi.
Bu koalisyonun, bir işgal için "Venezuela’da insani kriz" olduğu yönünde yanlış bilgiler verdiğine dikkati çeken Maduro, "Venezuela'da bir insani kriz yok." dedi.
Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Madurohükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.
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