Mafya lideri Salifov cinayetinde 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ! Mafya lideri Salifov cinayetinde 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
ABONE OL

Suç örgütü lideri Nadir Salifov'un Antalya'da öldürülmesi: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Azeri suç örgütü elebaşı Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov'un Antalya'da bir otelde öldürülmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi

SON DAKİKA HABERİ! Mafya lideri Salifov cinayetinde 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Mafya lideri Salifov cinayetinde 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
0:00 / 0:00
DHA

Azeri suç örgütü elebaşı Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov'un öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Nadir Salifov, 20 Ağustos 2020 tarihinde 00.00 sıralarında Antalya'da kaldığı bir otelde öldürüldü. Salifov'un öldürülmesinin talimatını verdiği tespit edilen Namık Caniyev ve onunla birlikte hareket ettiği belirlenen yabancı uyruklu 4 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli İzmir, Erzurum ve Kocaeli'de 2 Temmuz Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler N.A, C.K, E.A. ve M.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Namık Caniyev'in yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin Antalya'da bulunan oteldeki cinayetten sonra kaçma görüntüsü ve operasyon anı güvenlik kameralarına yansımıştı. Nadir Salifov, Beşiktaş'ta silahla vurularak öldürülen "hayalet" lakaplı bir başka Azerbaycanlı suç örgütü lideri Rövşan Caniyev cinayetinde "azmettirici" olarak gösteriliyordu. Namık Caniyev'in de öldürülen Rövşan Caniyev'in kardeşi olduğu belirtildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Diyanet yaz kuran kursu kayıt ekranı: 2021 Yaz kuran kursu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
GÜNDEM Diyanet yaz kuran kursu kayıtları 2021
İDDİANAME HAZIRLANDI! Son dakika: Bataklık Operasyonu'nda 840 yıla kadar hapis istemi! - Haberler
GÜNDEM Bataklık Operasyonu'nda 840 yıla kadar hapis istemi!
AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu! 5 Temmuz 2021 İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
GÜNDEM İstanbul elektrik kesintileri (AYEDAŞ, BEDAŞ)
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEBBİS: Öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEM Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2021
REKOR CEZA İSTEMİ! Son dakika: İnsan kaçakçılarına 897'şer yıla kadar hapis! - Haberler
GÜNDEM İnsan kaçakçılarına rekor ceza istendi!
ÇİRKİN SALDIRI! Son dakika: Yazar Nihal Atsız'ın mezarına zarar verildi! - Haberler
GÜNDEM Yazar Nihal Atsız'ın mezarına saldırı!
SON DAKİKA: 'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi - Haberler
GÜNDEM 'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi
SAĞANAK! Son dakika hava durumu: İstanbul'da etkili sağanak! - VİDEO HABER
GÜNDEM İstanbul'da etkili sağanak!
BEBEK DEHŞETİ... Son dakika: Tarla kenarında karton kutuda bebek dehşeti! - VİDEO HABER
GÜNDEM Tarla kenarında karton kutuda bebek dehşeti!
Yıkım sırasında faciadan dönüldü! - Haberler
GÜNDEM Yıkım sırasında faciadan dönüldü!