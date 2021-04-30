Veteriner hekime magandalardan öldüresiye dayak! 0:00 / 0:00

Genel

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 2 kişi, yol verme nedeniyle kavga ettikleri hafif ticari araç sürücüsü Veteriner Hekim Arda Erdabak'ı öldüresiye darbetti. Ağır yaralanan Erdabak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, darp anları güvenlik kamerasına yansıdı.

YOL VERME TARTIŞMASI

Olay, bu gece saat 00.52 sıralarında Esenkent Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 81 ABM 991 plakalı minibüsün sürücüsü Deniz Gülmez ile 06 DU 8449 hafif ticari aracın sürücüsü Veteriner Hekim Arda Erdabak arasında yol verme tartışması çıktı.

KALABALIĞA ALDIRIŞ ETMEDEN SALDIRDILAR

Sürücülerin araçlarının içindeki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Minibüs sürücüsü ve yanındaki arkadaşı Ahmetcan Gülersöyler, Erdabak'ı aracından indirerek darp etmeye başladı. Etraftaki kalabalığa aldırış etmeden sürücüyü darp eden saldırganlar, daha sonra araçlarına binerek uzaklaştı.

ERDABAK'IN DURUMU AĞIR

Erdabak'ı yerde kanlar içinde gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Erdabak'ı, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Erdabak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS SALDIRGANLARI TESPİT ETTİ

Olay yerinde tanıkların söylediği plakalardan adresleri tespit eden polis ekipleri saldırganları yakaladı. Deniz Gülmez ve Ahmetcan Gülersöyler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırganlar adliyeye sevk edildi.

EŞİ YAŞANAN MAGANDA DEHŞETİNİ ANLATTI

İHA'nın haberine göre, siyasetçi Ufuk Uras'ın yeğeni Erdabak'ın eşi Ezgi Aslantaş, yaşananları anlattı: "Saat 01.00’de hasta sahibi bir yakınımızı evine bırakırken, bir minibüs önce sıkıştırıyor. Ardından küfretmeye başlıyor. Arda çok yumuşak bir şekilde tepki verse de, arabadan indirip darp ediyorlar. Bu darp bitmiyor, yere indirip araçla üzerinden geçmeye çalışıyorlar. Şuan beyin kanaması geçiriyor. Operasyona girdi çıktı. Hayati tehlikesi var dediler. Yoğun bakımda uyutuluyor. Göğsünde darbeler var. Burnu kırık, elmacık kemiğinde bir problem var. Şuan durumu kritik, bekliyoruz. Yakalanmışlar" diye konuştu.

'BEYİN TRAVMASI VER ŞU AN DURUMU DA KRİTİK'

Daha sonra konuşan Erdabak'ın teyzesi Fatma Budak, "Dün akşam eşi geç vakitte bize telefon açtı, Arda'yı hastaneye kaldırıyoruz, saldırıya uğradı diye. Koşa koşa geldik buraya. Ameliyata almışlar. Beyin travması var. Şu an durumu da kritik. Burnu kırık elmacık kemiğinde kırık var. Ciğerlerinde hasar var. Bir trafik magandasının hayatında hiç görmediği bir şiddetten bahsediyoruz" dedi.

DARP ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan darp anları ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere tartışmanın başlangıcı, minibüsteki saldırganların araçlarından inerek hafif ticari aracın sürücüsünü darp etmeleri ve kaçmaları yansıdı.