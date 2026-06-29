'2 Aile Arasında'nın kamera arkasından ilk görüntüler yayınlandı
4 Aralık'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak '2 Aile Arasında'nın çekimleri devam ederken, filmin setinden ilk kamera arkası görüntüler paylaşıldı
BKM yapımı olan, senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı ve yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği '2 Aile Arasında' filminin çekimleri devam ediyor. Yapımdan, kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.
Yayınlanan görüntülerde filmin atmosferi, oyuncu kadrosunun uyumu ve setten yansıyan anlar izleyiciye sunuluyor. Çekimleri sürdürülen film, hikâyesine dair ilk ipuçlarını da beraberinde getiriyor.
2017 yılında vizyona giren ve dijital platformlarda izlenme başarısı yakalayan 'Aile Arasında' filminin devamı olan '2 Aile Arasında', 4 Aralık 2026 tarihinde vizyona girecek.
OYUNCU KADROSU
Engin Günaydın, Demet Evgâr, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal.