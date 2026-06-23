Ali Poyrazoğlu: 25 kilo verdim

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; usta oyuncu Ali Poyrazoğlu, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Kilo verdiği görülen Poyrazoğlu, "25 kilo verdim. 105'ten 80'e düştüm. Beş kilo daha vereceğim. Herhangi bir mide ameliyatı olmadım. Sağlığım yerinde... Az yemek yemeye çalışıyorum. Bol bol yürüyüş yapıyorum. Kilolu olmak çok kötü bir şey... Şu anda kendimi gayet iyi ve sağlıklı hissediyorum" dedi.

79 yaşındaki oyuncu, açıklamalarının ardından Nişantaşı'nda yürüyüş yaptı. Poyrazoğlu, hayranlarını kırmayarak onlarla hem hatıra fotoğrafı çektirdi hem de sohbet etti.

Ali Poyrazoğlu'nun eski görünümü bu şekildeydi...