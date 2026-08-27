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        Haberler Magazin Alişan'dan devlet hastanesine övgü

        Alişan'dan devlet hastanesine övgü

        Alişan, İzmir'in tatil beldesi Çeşme'de rahatsızlanan oğlu Burak'ı özel bir hastanenin acil servisine götürdüğünü, 45 dakika beklemelerine rağmen ateşinin dahi ölçülmediğini söyledi. Ünlü şarkıcı, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde ise oğlunun 10 dakika içinde muayene edildiğini belirterek, "Allah razı olsun devletimizden" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 09:27 Güncelleme:
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        Alişan'dan devlet hastanesine övgü

        Rahatsızlığı nedeniyle oğlu Burak’ı özel bir hastanenin aciline götürdüğünü belirten Alişan, yaşadığı duruma isyan etti. 45 dakika beklemelerine karşın oğlunun ateşinin dahi ölçülmediğini söyleyen Alişan daha sonra Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne gittiklerini belirtti. Oğlu Burak'ın 10 dakika içinde muayene edildiğini belirten ünlü isim, "Allah razı olsun devletimizden" ifadelerini kullandı.

        Alişan şunları söyledi: Oğlumu yüksek ateş ve boğaz ağrısı nedeniyle Çeşme'deki özel bir hastaneye götürdüm. "8 hasta sırada" dediler ve 45 dakika bekledik. Ateşine dahi bakmadılar! "Sıramıza kaç dakika var" dedim, "Bari bir ateşine baksaydınız" dedim; "Hastalara bakıyorlar" dediler. Üstelik acilde! Çıktım, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne getirdim oğlumu. Direkt ateşine bakıp muayene etmeleri 10 dakika sürdü. Allah razı olsun devletimizden de devlet hastanelerinden de... Allah kimseyi hastalıkla sınamasın ama eğer acil bir durum olursa Çeşme'de muhteşem bir devlet hastanemiz var uyarayım dedim. Tüm hastalarımıza acil şifalar...

        YAĞMUR ATACAN DA AYNI HASTANEYİ ÖVDÜ

        Oyuncu Yağmur Atacan da geçtiğimiz günlerde Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nden övgüyle bahsetmişti.

        Atacan, vücudunda oluşan ufak bir kesik sonrası doktor tavsiyesiyle tetanoz aşısı oldu. Atacan, "Kötü şeylere sitem ediyoruz, güzel şeyleri de söyleyelim. Resepsiyondaki görevliden doktoruna ve hemşiresine kadar herkes çok ilgiliydi. Burası varken özel hastaneye gidenin aklına şaşarım" diyerek, deneyimini paylaştı.

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        Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi, 2015 yılında hizmete başlamıştı.

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        #Çeşme
        #hastane
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