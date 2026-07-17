Angelina Jolie'nin hayatında büyük değişim dönemi

Brad Pitt ile birlikteliğinden üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere toplam altı çocuğu bulunan Angelina Jolie, en küçük çocukları olan ikizler Knox ve Vivienne'in 18 yaşına girmesinin ardından hayatında büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Liseden mezun olan Vivienne ve Knox kardeşler, 12 Temmuz'da reşit oldu. People dergisine konuşan bir kaynak, 51 yaşındaki Jolie'nin, çocuklarıyla birlikte dünyayı deneyimlemeye hazırlandığını ve California'daki hayatından ayrılacağını söyledi.

İkizlerinin yanı sıra 21 yaşında Zahara adında evlat edindiği kızı, 20 yaşında biyolojik kızı Shiloh, 24 yaşında evlat edindiği oğlu Maddox, 22 yaşında evlat edindiği oğlu Pax'in de annesi olan Jolie, 2016'da ayrıldığı eski eşi Brad Pitt ile sadece iki yıl resmi olarak evli kalmıştı. İlişkilerine 2005'te başlayan çift, çekişmeli bir boşanma, velayet ve mal varlığı paylaşımı süreci yaşadı. Sekiz yıl süren mahkeme mücadelesi Aralık 2024'te sonuca ulaştı.

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KAMBOÇYA'DA YAŞAYACAK

Boşanmasının ardından ve tüm çocuklarının reşit olmasıyla birlikte Jolie'nin hayatında daha fazla özgürlük ve esnekliğe sahip olmaktan mutlu olduğu söyleniyor.

Jolie daha önce, Pitt ile ayrılığından kaynaklanan yasal sorunlarla ilgili ailevi sorumluluklar nedeniyle Los Angeles'ta yaşadığını ima etmişti. Geçtiğimiz yıl, Kamboçya'nın Battambang kentinde dinlenmeyi ve New York şehrini ABD'deki iş merkezi olarak kullanmayı arzuladığını dile getirmişti. Kamboçya, Jolie'nin henüz Brad Pitt'le ilişkiye başlamadan önce en büyük oğlu Maddox'u evlat edindiği ülke. Birlikteliğe başlamalarının ardından Pitt, Maddox'u nüfusuna geçirmişti.

"BURADAN GİDECEĞİM" DEMİŞTİ

Hollywood Reporter'a Ağustos 2024'te verdiği röportajda Jolie, Los Angeles'ta büyüdüğünü ancak artık çok istemediği halde boşanma nedeniyle burada kalmak zorunda olduğunu söylemişti. Şimdi 18 yaşında olan ikizlerine atıfta bulunarak, "Onlar 18 yaşına girer girmez, ben de gidebileceğim. Büyük bir aileniz olduğunda, onların mahremiyete, huzura ve güvenliğe sahip olmalarını istersiniz" demişti.