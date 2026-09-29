Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Zahara babasının soyadını bırakan üçüncü çocuk oldu

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Zahara Marley Jolie-Pitt, dün Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nden çıkan kararla yasal olarak babasının soyadını kullanmayı bıraktı.

Mahkemeden çıkan karar metninde, "İsim değişikliği talebi kabul edilmiştir" denilerek, davacının adının "Zahara Marley Jolie-Pitt"ten "Zahara Marley Jolie"ye değiştirildiği belirtildi.

Angelina Jolie ve Brad Pitt ikilisinin altı çocuğundan biri olan 21 yaşındaki Zahara, 2024'te 20 yaşındaki Shiloh ve bu ayın başlarında 25 yaşındaki Maddox'tan sonra soyadından Pitt'i çıkaran üçüncü çocuk oldu.

Pitt ve Jolie, Eylül 2016'da ayrıldı ve boşanmaları Aralık 2024'te kesinleşti.

Zahara ve Maddox, haziran ve temmuz aylarında Los Angeles Daily Journal'da soyadlarından Pitt'i çıkarmak istediklerini belirten açıklamalar yayımlamışlardı. Zahara, geçtiğimiz mayıs ayında Atlanta'daki Spelman Koleji'nden mezun olurken Pitt soyadını kullanmamış, adını Zahara Marley Jolie olarak ilan etmişti.

DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞUN DA YAKINDA SOYADI DAVASI VAR

Zahara'nın kardeşleri de benzer yollar izledi. Maddox, geçen mayıs ayında soyadını kullanmayı bıraktı, Shiloh ise 18'inci doğum gününün ardından Mayıs 2024'te benzer bir adım attı. Her iki kardeş de isim değişikliklerini mahkemede resmileştirdi.

Jolie ve Pitt ikilisinin ikiz çocuklarından Vivienne, ayrıca gazeteye verdiği resmi ilanda soyadından Pitt'i çıkardığını belirtti. Vivienne'in soyadı duruşması, 2 Kasım'da görülecek.

2005'te birlikteliğe başlayan Jolie ve Pitt, Ağustos 2014'te Fransa'nın güneyinde aile arasında bir törenle evlendi. Çift, ilişkileri boyunca üç çocuk sahibi oldu: 2006'da Shiloh ve 2008'de ikizler Vivienne ve Knox dünyaya geldi.

Pitt, Jolie'nin, birlikteliklerinden önce evlat edindiği Maddox'u nüfusuna geçirdi. Ayrıca biyolojik çocuklarının dünyaya gelmesinden önce, birlikte Zahara ve Pax'i evlat edindiler.