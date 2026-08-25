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        Haberler Magazin Aydilge'den Bülent Ersoy'a tepki

        Aydilge'den Bülent Ersoy'a tepki

        Kuşadası konserinde gecikmeye tepki gösteren bir seyirciyi azarlayıp küfreden Bülent Ersoy'a şarkıcı Aydilge'den yanıt geldi. Aydilge, Ersoy'un rahatsızlık gerekçesinin seyirciye küfretme hakkı tanımadığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 15:06 Güncelleme:
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        Aydilge'den Bülent Ersoy'a tepki

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde verdiği konsere bazı teknik aksaklıklar ve sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık bir buçuk saat geç çıkan Bülent Ersoy, gecikmeye sitem eden bir seyirciyle tartışma yaşamıştı.

        Konser öncesinde kuliste doktor kontrolünde üç torba serum aldığını ifade eden Ersoy, kendisine tepki gösteren seyirciye mikrofondan küfürlü ifadelerle karşılık vermişti.

        "SİZ SAYGIDAN NE ANLARSINIZ?" DEMİŞTİ

        Bülent Ersoy, "Siz saygıdan ne anlarsınız? Saygımdan çıktım buraya. İnsanlar gelmişler, ayıp olur diye. Saat kaçmış, defol git. İyilik yaramaz. İnsanlık yaramaz. Direkt 'Ben sahneye çıkmıyorum' diyeceksin, olacak bitecek. Beş tane doktor dışarıda. Seyirciye saygı işte ama... Seyirciye saygısızlık mı bu?" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan olayın ardından açıklamada bulunan Ersoy, rahatsızlığına rağmen sahneye çıktığını belirterek tutumunu savundu.

        Bülent Ersoy, açıklamasında Kuşadası konserine ağır hastalığına rağmen kuliste doktor kontrolünde serum alarak ve tüm riskleri göze alarak çıktığını, amacının kendisini bekleyen üç bin kişilik dinleyici kitlesini mağdur etmemek olduğunu belirtti. Konser öncesinde gecikmeye dair anons yapılmasına karşın bir seyircinin gösterdiği tepkiyi saygısızlık olarak niteleyen Ersoy, verdiği yanıtın "haddini bildirmek" olduğunu ve 55 yıllık sanat hayatında dinleyicisine duyduğu saygıdan taviz vermediğini vurguladı.

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        AYDİLGE'DEN BÜLENT ERSOY'A TEPKİ

        Bülent Ersoy'un açıklamalarının ardından şarkıcı Aydilge de sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Ersoy'un hasta olmasına rağmen sahneye çıkmasını bir fedakarlık olarak niteleyen Aydilge, bunun izleyiciye yönelik tutumu haklı çıkarmayacağını vurguladı.

        Şarkıcı paylaşımında, "Serumla sahneye çıkmak bir fedakarlıktır. Ama sırf serum aldınız diye size para ve zaman ayıran seyirciye küfretme hakkı satın almazsınız. Dinleyiciye sövmeyi 'haddini bildirmek' diye ambalajlayamazsınız; bunun adı açıkça saygısızlıktır. Sahne size küfretme özgürlüğü vermiyor; sadece mikrofon veriyor" ifadelerine yer verdi.

        "Haddini bildirdim"
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        #Aydilge
        #Bülent Ersoy
        #konser
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