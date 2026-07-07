Bad Bunny'nin Paris Moda Haftası stili

Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny, Paris Moda Haftası'na kıyafetiyle damga vurdu. 32 yaşındaki şarkıcı, dün Fransa'nın başkentinde düzenlenen bir defileye giderken tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bad Bunny, defile için açık sarı renkte bir takım elbise ve siyah topuklu botlar giydi.

Ünlü yıldızın kıyafetinin en çok ilgi çeken kısmı, saç örgüsü şeklinde tasarlanan altın rengi kravatı oldu. Bad Bunny, kravatının rengiyle uyumlu tokası olan kemer ve küpeyle kombinini tamamladı.

Aynı defilenin bir başka dikkat çeken konuğu da oyuncu Emma Corrin oldu. Corrin, yüzünün bir kısmını kaplayan kuş tüylerinden oluşan dekolteli ceketiyle objektiflerin karşısına geçti.

Oyuncu Lee Pace, siyah renkteki sade takım elbisesini yakasına iliştirdiği kuş şeklindeki iki tane altın rengi broşla kişiselleştirdi.