Bartu Küçükçağlayan: Bisikletim çalınmamış!

Bartu Küçükçağlayan, Londra'da yaşadığı tatsız bir olayı takipçileriyle paylaştı. Küçükçağlayan, çalınmasın diye bisikletini bir direğe bağladı. Ünlü oyuncu, bisikletini almaya geldiğinde ise kendisini şaşırtan bir görüntüyle karşılaştı. Bisikletinin tekerlerinin çalındığını duyuran Küçükçağlayan, yaşadıklarını esprili bir dille anlattı.