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        Haberler Magazin Bartu Küçükçağlayan: Bisikletim çalınmamış!

        Bartu Küçükçağlayan: Bisikletim çalınmamış!

        Bartu Küçükçağlayan'ın Londra'da direğe bağladığı bisikletinin tekerleri çalındı. Ünlü oyuncu, yaşadığı durumu esprili bir dille anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 16:13 Güncelleme:
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        "Bisikletim çalınmamış!"

        Bartu Küçükçağlayan, Londra'da yaşadığı tatsız bir olayı takipçileriyle paylaştı. Küçükçağlayan, çalınmasın diye bisikletini bir direğe bağladı. Ünlü oyuncu, bisikletini almaya geldiğinde ise kendisini şaşırtan bir görüntüyle karşılaştı. Bisikletinin tekerlerinin çalındığını duyuran Küçükçağlayan, yaşadıklarını esprili bir dille anlattı.

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        #Bartu Küçükçağlayan
        #bisiklet
        #londra
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