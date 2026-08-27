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        Haberler Magazin Bensu Soral gözyaşlarına boğuldu

        Bensu Soral gözyaşlarına boğuldu

        Ünlü oyuncu Bensu Soral, 18 yıllık kedisi Sütlaç'ın vefat ettiğini gözyaşları içinde açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 21:31 Güncelleme:
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        Gözyaşlarına boğuldu

        Oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla 18 yıllık kedisi Sütlaç'ın vefat ettiğini gözyaşları içinde duyurdu.

        Soral, yaşadığı acıyı dile getirdiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Sen bizim sahiplendiğimiz ilk kedimizdin. 18 yıl boyunca hep beraberdik, birlikte büyüdük. En güzel anılarımızda hep sen varsın… Senin sayende hayvansever olduk. Bize o kadar güzel duygular yaşattın ve o kadar güzel bir arkadaş oldun ki… Yerin her zaman ayrı olacak.

        En sona eklediğim video, hastalığının ciddiyetini öğrendiğim ilk günden… Beraber son videomuzmuş. Hayat maalesef böyle işte… Sen şimdi huzura erdin, biliyoruz; ama biz seni çok özleyeceğiz! Seni her zaman çok güzel hatırlayacağız. Varlığına teşekkür ederim Sütlaç’ım. Şu an bu vedayı yapıyor olmak bile inandırıcı gelmiyor, çok zor. Huzur içinde uyu güzel kızımız...

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        #Bensu Soral
        #KEDİ
        #oyuncu
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