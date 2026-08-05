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        Haberler Magazin Bilgesu Erenus hayatını kaybetti

        Bilgesu Erenus hayatını kaybetti

        Türk tiyatrosu ve edebiyatının önemli isimlerinden Bilgesu Erenus, 83 yaşında vefat etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 18:04 Güncelleme:
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        Hayatını kaybetti

        Bilgesu Erenus, 83 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Erenus'un yakınlarına başsağlığı dilenerek şu ifadelere yer verildi: Türk tiyatrosunun ve edebiyatının değerli isimlerinden Bilgesu Erenus'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kaleme aldığı eserlerle tiyatro edebiyatında derin izler bırakan, repertuvarımızda yer alan 'Yaftalı Tabut' oyununun yazarı Bilgesu Erenus'u saygı ve rahmetle anıyoruz.

        Erenus için 8 Ağustos'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 10.30'da bir tören düzenlenecek.

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        BİLGESU ERENUS KİMDİR?

        Usta yazar, 1943'te Bilecik'te doğdu. Kadıköy Kız Koleji'nin ardından bir süre hukuk ve konservatuvar eğitimi gördü ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi.

        TRT'de 1965-1973 yılları arasında çalışan Erenus; tiyatro, roman ve öykü alanında kaleme aldığı eserlerle tanındı. Toplumsal meseleleri, emek, göç, kadın ve insan hakları gibi konuları sahneye taşıyan Erenus'un oyunları, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da çeşitli tiyatrolarda sahnelendi ve farklı dillere çevrildi.

        Uzun yıllar yazarlık çalışmalarını sürdüren Erenus'un eserleri arasında 'Yaftalı Tabut', 'İkili Oyun', 'Misafir', 'Aydınlıkevler' ve 'Güneyli Bayan' gibi oyunlar yer alıyor. Tiyatro yazarlığının yanı sıra roman ve öyküleriyle de edebiyat dünyasında yer edinen Erenus, üretimleriyle çağdaş Türk tiyatrosunun önemli isimleri arasında gösteriliyordu.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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