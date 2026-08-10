Biran Damla Yılmaz tatilde

Biran Damla Yılmaz, sezonun yorgunluğunu atıyor.

29 yaşındaki oyuncu, Antalya'da tatil yapıyor. Yılmaz, tatilinden kesitleri de sosyal medya sayfasından yayımladı.

Geçtiğimiz yıl evlilik teklifi aldığı sevgilisi Abdurrahman Aydın ile mayıs ayında yollarını ayıran Biran Damla Yılmaz, dikkat çeken bir iddiayla gündeme gelmişti. Basında yer alan iddialara göre; Abdurrahman Aydın, Biran Damla Yılmaz'ın 144 bin euroluk estetik operasyon borcu olduğunu ve bu nedenle Almanya'da hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını öne sürmüştü.

Bu ithamların ardından Biran Damla Yılmaz'ın avukatı, oyuncu hakkındaki haberleri yalanlayan bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, Aydın hakkında uzaklaştırma kararı alındığı ve adli soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu. Söz konusu şahsın, resmi belgelerde sahtecilik yaparak oyuncudan para talep ettiği belirtilmişti.