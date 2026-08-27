Blake Lively, Justin Baldoni'den 8 milyon dolar istedi, 400 bin dolar alacak

Blake Lively, aralarındaki mahkeme savaşında Justin Baldoni'den 400 bin dolar avukatlık ücreti alacak. Oysa Lively, mahkeme uzlaşısının ardından 8 milyon dolarlık bir tazminat talep etmişti. Mahkeme, oyuncunun Baldoni'nin 400 milyon dolarlık iftira davasına karşı kendini savunmak için talep ettiği miktarın yalnızca yüzde 5'ini alabileceğine hükmetti.

Hakim, Lively'nin karşı taraftan talep ettiği avukatlık ücretinin makul olmadığına hükmetti ve mahkeme masraflarındaki tutarsızlıkları eleştirdi.

Bu mahkeme kararı, aynı hakimin Lively'nin 'It Ends With Us' filmindeki rol arkadaşı Baldoni'ye karşı açtığı cinsel taciz davasındaki iddiaların çoğunu reddetmesinden ve tarafların para alışverişi olmadan davayı çözmeye karar vermesinden aylar sonra geldi.

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Lively, Baldoni'nin kendisine 8 milyon dolar avukatlık ücreti ve mahkeme masrafı borçlu olduğunu iddia etmişti. Bu masraflar, Lively'nin Baldoni'nin karşı davasıyla mücadele ettiği 10 ay içinde birikmişti ve dava reddedilmişti.

Ancak Yargıç Liman, Baldoni'nin avukatlarının yasal dosyalarda iddia ettikleri gibi, Lively'nin talep ettiği bazı meblağların 'aşırı' ve 'fahiş' olduğu konusunda onlarla aynı fikirde gibi görünüyor.

Dün verilen kararın ardından yayımlanan bir açıklamada, Lively'nin avukatları Esra Hudson ve Michael Gottlieb şunları söyledi: Justin Baldoni ve Wayfarer şirketi, mahkemenin, kamuoyunun eleştirisini bastırmak ve Blake Lively'yi susturmak amacıyla açıldığına karar verdiği, temelsiz ve intikam amaçlı 400 milyon dolarlık davayı kaybetti. Bu, California'da ilk kez verilen ücret ve masraf ödülüdür. Bu yasa tarihi bir öneme sahiptir ve misilleme amaçlı davalar açmanın gerçek sonuçları olduğunu göstermektedir.

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Ünlü oyuncunun avukatları, "Başından beri söylediğimiz gibi, Blake Lively'nin davası asla parayla ilgili değildi; hesap verebilirlikle ilgiliydi" diye konuştu.