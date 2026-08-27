Bülent Şakrak'tan sağlık durumu hakkında açıklama

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bülent Şakrak, Kadıköy'de düzenlenen bir konser öncesinde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, müzikle olan ilişkisinden bahsederek "Bir sürü sevdiğim türkü var. Mahsuni ve Neşet Ertaş hayranıyım. Müzisyenlik gibi iddiam yok ama söylemeyi severim" dedi.

"KONTROLDE ORTAYA ÇIKTI"

Haziran ayında yaptırdığı check-up sırasında kalp damarlarında ciddi bir tıkanıklık tespit edilmesinin ardından stent takılan Şakrak, sağlık durumu hakkında da konuştu. Oyuncu, "Çok iyiyim, stent takıldı. Türkçesini söyleyeyim; dişime kanal tedavisi yaptırmıştım, bu ondan daha hızlı oldu. Kız arkadaşımı kontrole götürmüştüm, orada ortaya çıktı. 'Hadi yarın gidip yaptıralım' dedim. Bir genç kız kardeşim oyuncu meslektaşım vefat etti. O üzücü dönemde benimkisi de çıktı. O olaydan sonra haber büyüdü. Allah'a çok şükür hiçbir şey yaşamadım. Arayanımız soranımız çok oldu tabii ki sağ olsunlar. Sevenimiz çokmuş" ifadelerini kullandı.

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"DUYGULARIMI GİZLEMEM"

Bülent Şakrak, "O kalbi iyileştiren aşk mıdır?" sorusuna ise gülerek "Çok tatlı çok sevdiğim bir kız arkadaşım var. 1,5 seneden fazladır beraberiz. Keyfimiz çok yerinde. Duygularımı çok gizlemem. Dingin giden bir ilişkimiz var. Her şey yolunda gitti, gidiyor ve gidecek" dedi.