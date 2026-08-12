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        Haberler Magazin Burak Sergen eşiyle tatilde

        Burak Sergen eşiyle tatilde

        Oyuncu Burak Sergen, eşi Gizem Sergen ile Yunanistan'da yorgunluk atıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 09:53 Güncelleme:
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        Komşuda aşk tatili

        Burak Sergen, 2024'te kendi tiyatrosunda genel müdür olarak çalışan Gizem Şağban ile hayatını birleştirmişti. Aşklarını sık sık sosyal medyada hesaplarından gözler önüne seren çift, şu sıralar tatil yapıyor.

        İkili, soluğu Yunanistan'da ald. Ünlü oyuncu, eşiyle plajda yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

        Sergen, geçtiğimiz mart ayında eşinin hamile olduğu yönündeki iddialar hakkında, "Şu anda öyle bir şey yok ama çocuk düşünüyoruz" demişti.

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