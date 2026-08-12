Burak Sergen eşiyle tatilde

Burak Sergen, 2024'te kendi tiyatrosunda genel müdür olarak çalışan Gizem Şağban ile hayatını birleştirmişti. Aşklarını sık sık sosyal medyada hesaplarından gözler önüne seren çift, şu sıralar tatil yapıyor.

İkili, soluğu Yunanistan'da ald. Ünlü oyuncu, eşiyle plajda yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sergen, geçtiğimiz mart ayında eşinin hamile olduğu yönündeki iddialar hakkında, "Şu anda öyle bir şey yok ama çocuk düşünüyoruz" demişti.