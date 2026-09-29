Buse Terim'in kızı Nil Koronavirüse yakalandı

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızı Buse Terim, kızı Nil'in Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"KORONAVİRÜS HALA VARMIŞ"

Nil'in sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendiren Terim, kızının birkaç gündür hafif ateş, boğaz ağrısı ve karın ağrısı yaşadığını belirterek, "Evet arkadaşlar, Koronavirüs hala varmış. Nil'in birkaç gündür çok hafif ateşi, boğaz ağrısı, karın ağrısı vesaire olduğu için bugün doktora götürdüm. Koronavirüs testi pozitif geldi. Okulda da hastalıkların başladığını biliyorum ama kimseden duymamıştım" ifadelerini kullandı.

"MAALESEF İLACI YOK"

Buse Terim, kızının tedavi sürecine ilişkin ise "Maalesef ilacı yok. Yapacağımız tek şey, bol bol vitamin ve C vitamini almasını sağlamak. Zaten bu hafta maalesef okula gidemeyecek. Okuldaki tüm velileri de bilgilendirdim. Bunu çok önemsiyorum, bence bunu herkes yapmalı. Bazen hastalıkların saklandığını görüyorum; bence bunu yapmamak lazım" dedi.

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Öte yandan Volkan Bahçekapılı ile 2014-2024 yılları arasında evli kalan Buse Terim'in bu evlilikten Nil ve Naz adında iki kızı bulunuyor.

10 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından gönlünü Batu Son’a kaptıran Buse Terim, ilişkisini geçtiğimiz yıl aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan etmişti.