Büşra Develi: Sevgilim değil, avukatım

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Büşra Develi önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Bir mekanın kapısında birlikte oturup sohbet ettiği Mehmet isimli kişi için "Sevgilim değil, avukatım" diyen oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Makyaj yapıp yapmadığı yönündeki soruları yanıtlayan Develi, "Setlerde zaten yoğun makyaj yapılıyor. Günlük hayatımda ise özel bir buluşma ya da davet olduğunda makyaj yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"HERKES NASIL MUTLUYSA ÖYLE YAŞAMALI"

Kadınların maruz kaldığı güzellik baskısına da değinen Büşra Develi, "Kadınları artık rahat bıraksınlar demek istiyorum. Makyajlı, makyajsız, estetikli ya da estetiksiz... Herkes nasıl mutluysa öyle yaşamalı. Kadınların bedenleri üzerindeki bu gereksiz baskının zamanla azalacağını umut ediyorum" sözleriyle dikkat çekti.

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"OLUMSUZ DÜŞÜNCELERE ZİHNİMDE YER VERMİYORUM"

Yaş almanın kariyerinde bir dezavantaj yaratmadığını vurgulayan 33 yaşındaki oyuncu, "İnsanların yaş aldıkça derinleştiğine inanıyorum. Bu yüzden olumsuz düşüncelere zihnimde yer vermiyorum" diye konuştu.

Eski rol arkadaşları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ile dostluklarının sürdüğünü belirten Develi, "Fiziksel olarak çok görüşemesek de birbirimizi seviyoruz ve iletişim halindeyiz" dedi.

Büşra Develi, bu sezon tiyatro sahnesine dönmeye hazırlandığını da sözlerinin arasında ekledi.