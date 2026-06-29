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        Haberler Magazin Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Helin Elveren ve Ata Yaşat'ın deniz keyfi

        Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Helin Elveren ve Ata Yaşat'ın deniz keyfi

        Genç oyuncular; Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Helin Elveren ve Ata Yaşat, Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 14:45 Güncelleme:
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        Genç oyuncuların deniz keyfi

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Helin Elveren ve Ata Yaşat, Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.

        Genç oyuncular, gün boyunca Ege'nin serin sularında yüzdü.

        Keyifli halleriyle dikkat çeken genç oyuncuların, neşeli tavırları objektiflere yansıdı.

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        #Çağan Efe Ak
        #Helin Elveren
        #Ata Yaşat
        #Ceren Ayruk
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