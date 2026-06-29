Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Helin Elveren ve Ata Yaşat'ın deniz keyfi
Genç oyuncular; Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Helin Elveren ve Ata Yaşat, Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı
Giriş: 29 Haziran 2026 - 14:45 Güncelleme:
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Helin Elveren ve Ata Yaşat, Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.
Genç oyuncular, gün boyunca Ege'nin serin sularında yüzdü.
Keyifli halleriyle dikkat çeken genç oyuncuların, neşeli tavırları objektiflere yansıdı.
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