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        Haberler Dünyadan Cardi B kalça dolgusunu azalttığını açıkladı

        Cardi B kalça dolgusunu azalttığını açıkladı

        Kalça dolguları nedeniyle hayranlarından eleştiri alan Cardi B, dolguların hacmini azalttığını itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 15:20 Güncelleme:
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        "Kalça dolgumu azalttım"

        Cardi B, görünümüyle ilgili bazı spekülasyonları doğruladı. 33 yaşındaki rap şarkıcısı, yakın zamanda yaptığı bir Instagram canlı yayınında hayranlarına, kalçasındaki dolguların hacmini azalttığını açıkladı.

        Cardi B, "Birçoğunuz bana popomu küçültmemi söylüyorsunuz. Popomu küçültmeme gerek yok. Şunu bilin ki, popomu zaten küçülttüm" dedi.

        21 yaşındayken FDA tarafından onaylanmamış silikon bazlı dolgu maddelerinden enjeksiyon yaptıran Grammy ödüllü sanatçı, en son Ocak 2024'te enjeksiyonların azaltılması için ameliyat geçirdiğini söyledi.

        "Cildim biraz gevşek olduğu için kalçamdan liposuction yaptıramam" diyen Cardi B, liposuction yaptırırsa kalçasının sarkacağını söyledi.

        "Yani kendimi kesmem gerekirdi. Ama kendimi kesmeyeceğim" diyen Cardi B, "Dört ay boyunca oturup beklemeyeceğim. Şu anki vücudumun görünüşünü beğeniyorum. Kendi tenimde rahatım" ifadesini kullandı.

        İki liposuction ve bir kalça küçültme ameliyatı olduğunu itiraf eden Cardi B, kendisini vücut şekliyle eleştirenleri de hedef aldı.

        "Ne zaman biri 'iyi görünüyorum' dese, hemen 'estetik ameliyat yaptırıyorsun' diyorsunuz. Çenenizi kapatın; bu sadece nefret dolu bir tavır" diyen şarkıcı, görünümünü sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu söyledi.

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        #Cardi B
        #kalça dolgusu
        #popo dolgusu
        #Estetik
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