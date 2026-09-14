Catherine Zeta-Jones'tan Michael Douglas ile 26 yıllık evliliğin sırrı

Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas ile 26 yıllık evliliğinin sırrının ayrı geçirdikleri zaman olduğunu söyledi.

56 yaşındaki Galli oyuncu Jones ile 81 yaşındaki Amerikalı meslektaşı Douglas, yaklaşık 30 yıl önce Douglas'ın ilk görüşmelerinde ona, "Çocuklarının babası ben olacağım" demesiyle birbirlerine aşık olmuşlardı. Çiftin Dylan (26) ve Carys (23) adında iki çocuğu var.

"EVLİLİĞİN SIRRI ÇALIŞMAK"

Douglas'a gırtlak kanseri, Jones'a ise bipolar bozukluğu teşhisi konulduğu çalkantılı bir dönemde, 2013 yılında kısa bir süreliğine ayrıldılar. Ancak kısa süre sonra yeniden bir araya geldiler.

Jones, birçok Hollywood evliliğinin başarısız olduğu bir ortamda, onların ilişkisinin nasıl devam ettiğini anlatırken, evliliklerinin sırrının "çalışmak" olduğunu söyledi. Jones, "Michael, 'Şu işi yap, harika!' diyor. Sonra da uçakla gelip beni görebiliyor" şeklinde konuştu.

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The Sunday Times Culture'a röportaj veren oyuncu, "Sabah uyanıp 'Kahvaltıda ne istersin canım?' demekten çok daha iyi. Eğer öyle olsaydı evliliğimiz asla uzun sürmezdi diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Michael Douglas, yaklaşık 60 yıllık kariyerinin ardından 2022'de oyunculuğa ara verdi ve sadece özel bir proje için ekranlara döneceğini söyledi.

Catherine Zeta-Jones ise evlilikleri boyunca sürekli olarak çalıştı ve son yıllarda çok popüler hale gelen 'Wednesday' dizisindeki Morticia rolüyle büyük başarı elde etti. Sırada ise eski bir uyuşturucu kraliçesini canlandırdığı 'Kill Jackie' dizisi var.