Çelik Erişçi, pazarda banyo lifi sattı

Ana Haber Bülteni - 26 Temmuz 2026 (Trump'ın BM Adayı Infantino, Guterres'in Yerine Mi Gelecek?)

Türkiye ve dünyada öne çıkan son dakika gelişmeleri Habertürk Ana Haber'de Semiha Şahin'in sunumuyla ekranlara taşındı. CHP'de siyasi hareketlilik sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kritik toplantı ve Yargıtay'ın CHP kurultayına ilişkin "mutlak butlan" dosyasını ön ... Daha Fazla Göster Türkiye ve dünyada öne çıkan son dakika gelişmeleri Habertürk Ana Haber'de Semiha Şahin'in sunumuyla ekranlara taşındı. CHP'de siyasi hareketlilik sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kritik toplantı ve Yargıtay'ın CHP kurultayına ilişkin "mutlak butlan" dosyasını ön incelemeye alması siyaset gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Parti içindeki son gelişmelerin CHP'nin geleceğini ve Türk siyasetini nasıl etkileyeceği farklı yönleriyle değerlendirildi. Uluslararası gündemde ise Hazar Denizi'nde yükselen gerilim dikkat çekiyor. Ukrayna'nın İran bağlantılı olduğu öne sürülen gemileri hedef almasının ardından bölgede tansiyon yeniden yükselirken, yaşanan gelişmelerin enerji güvenliği, bölgesel dengeler ve uluslararası ilişkilere olası etkileri ele alındı. İsrail siyasetinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İsrail basınında Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert eleştiriler ve "tarihin en kötü başbakanı olacak" yorumları gündem olurken, ülke siyasetindeki son gelişmeler ve Orta Doğu'ya olası yansımaları değerlendirildi. Habertürk Ana Haber'de Semiha Şahin, CHP'deki son dakika gelişmelerinden uluslararası krizlere, Orta Doğu'daki sıcak başlıklardan dünya siyasetini etkileyen önemli gelişmelere kadar günün öne çıkan haberlerini tüm ayrıntılarıyla aktarıyor. Daha Az Göster