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        Haberler Magazin Çelik Erişçi, pazarda banyo lifi sattı

        Çelik Erişçi, pazarda banyo lifi sattı

        Şarkıcı Çelik Erişçi, balık pazarında banyo lifi satarak bir vatandaşa destek verdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Erişçi, tezgâhın başına geçme nedenini takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 18:25 Güncelleme:
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        Ünlü şarkıcı pazarda banyo lifi sattı

        Çelik, balık pazarında tezgah açıp banyo lifi sattığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcıyı tezgahın başında gören müşteriler hem şaşkınlık yaşadı hem de alışveriş yaptı.

        Paylaşımında takipçilerine, "Sizce neden? Yorumlarınızı tek tek okumak isterim" sorusunu yönelten 60 yaşındaki sanatçı, bir vatandaşa destek olmak amacıyla tezgahın başına geçtiğini belirtti.

        "PAYLAŞMAK HER ZAMAN MADDİ DEĞİLDİR"

        Erişçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Doğrusu şu; benim bazı insanlarım var. Bir teyzem, bir amcam, bir kardeş... Paylaşmak her zaman maddi değildir, bazen yanında olmaktır, yanında durmaktır. İmkan ve fırsatım olduğunda o insanlarımın yanında dururum. Sadece yanında duruyor oluşum, varlığım bile bir destektir o insanıma. Yalnız hissetmez artık kendini. E, biraz da satış olur tabi.

        Fotoğraflar: Instagram

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