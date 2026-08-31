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        Haberler Dünyadan Dolly Parton özel bir törenin ardından toprağa verildi

        Dolly Parton özel bir törenin ardından toprağa verildi

        Ölümüyle müzik dünyasını yasa boğan efsanevi country şarkıcısı Dolly Parton'ın, aile arasında düzenlenen özel bir törenle son yolculuğuna uğurlandığı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 10:00 Güncelleme:
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        Özel törenin ardından toprağa verildi

        Country müziğin efsanevi ismi Dolly Parton, son yolculuğuna uğurlandı. 25 Ağustos'ta 80 yaşında hayatını kaybeden Amerikalı sanatçı için 28 Ağustos'ta sadece yakın aile üyelerinin katıldığı özel bir tören düzelendiği ve ardından toprağa verildiği öğrenildi.

        "ONUNLA İLGİLİ TEK BİR KÖTÜ ANI BİLE HATIRLAYAMIYORUM"

        Sanatçının yeğeninin çocuğu Lainey Parton, Instagram'da yaptığı bir paylaşımda, yıllar içinde şarkıcıyla birlikte çekilmiş eski fotoğraflarını yayımlayarak, şunları yazdı: Bu paylaşımı yapmak benim için gerçekten zor. Dün büyükannem toprağa verildikten sonra bunları kelimelere dökmeye çalışmak istedim. Küçüklüğümden beri büyükannem bana her zaman yeterli olduğumu hissettirmenin bir yolunu buldu. Hayallerimin çok büyük olduğunu veya bir şey yapamayacağımı hissettirmedi. Ben kendime inanmayı bilmeden önce bile bana inandı. Çoğu insan ailesindeki herkesle ilgili en az bir kötü anı hatırlayabilir. Dürüst olmak gerekirse, onunla ilgili tek bir kötü anı bile hatırlayamıyorum.

        Lainey Parton ayrıca, “Kendi çocukları olmadığı için, her zaman bize kendi çocuklarıymışız gibi hissettirdi. Bizi bu şekilde sevdi ve bunun için sonsuza dek minnettar olacağım" ifadesini kullandı.

        "SABAH 4'TEKİ ARAMALARINI BİLE ÖZLEYECEĞİM"

        "Onun gittiğine hala inanamıyorum" diye yazan Lainey, Dolly Parton hakkında şunları ekledi: Sesini, kahkahalarını, sarılmalarını ve sadece orada olduğunu bilmeyi özleyeceğim. Hatta sabah 4'teki aramaları bile özleyeceğim ve adının telefonumda tekrar belirmesini görmek için her şeyi verirdim.

        KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

        Dolly Parton, 25 Ağustos'ta hayatını kaybettiğinde yeğeni Bryan Seaver aynı gün Instagram'da yayınladığı bir videoyla haberi duyurmuştu.

        Sanatçının temsilcileri, ölümünün kısa süren bir kanser mücadelesinin ardından gerçekleştiğini doğruladı. Ancak kanser türünü açıklamadı.

        HASTANEDE SON NEFESİNİ VERDİ

        Sanatçının ardından yapılan açıklamada, "İster paha biçilmez Hayal Kütüphanesi aracılığıyla bağışladığı yüz milyonlarca kitap olsun, ister dünya çapında kullanılan hayat kurtarıcı bir aşının geliştirilmesine yardımcı olan araştırmaları finanse etmesi olsun, Dolly'nin tüm insanlara duyduğu koşulsuz sevgi, kalıcı etkisinin itici gücüydü. Kısa bir kanser mücadelesini cesurca atlattıktan sonra, Dolly bugün Vanderbilt-Ingram Kanser Merkezi'nde sevdikleriyle çevrili olarak dünyadaki yaşamına veda etti" denilmişti.

        Şarkıcı, 21 Ağustos Cuma günü Nashville'deki Vanderbilt-Ingram Kanser Merkezi'ne yatırılmış ve dört gün sonra hayatını kaybetmişti. Parton, ölümünden önce böbrek ve bağışıklık sistemiyle ilgili sorunlarla mücadele ediyordu.

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        Sanatçının 2025'te hayatını kaybeden 60 yıllık eşi Carl Dean'in yanına, Nashville'deki Woodlawn Anıt Parkı ve Mozolesi'ne defnedildiği tahmin ediliyor.

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