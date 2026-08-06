Danla Bilic: Gayet iyiyim
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Danla Bilic, "Gayet iyiyim" diyerek, zor günleri atlattığını belirtti
Giriş: 06 Ağustos 2026 - 13:46 Güncelleme:
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Danla Bilic, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülenen Bilic, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sağlık sorunları hakkında, "Gayet iyiyim. Hastane randevum var oraya yetişeceğim. Süreç bitince konuşayım mı?" dedi.
Bilic, geçtiğimiz yıllarda yaptırdığı 'Aquafilling' (kalça dolgusu) işleminin ardından yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle operasyon geçirmişti.
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