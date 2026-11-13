Dedubluman ve Aleyna Tilki'den yeni düet

'Dedub Session' kapsamında bir araya gelen Dedublüman ve Aleyna Tilki, birlikte seslendirdikleri 'Yanar' adlı şarkıyla dinleyicilerin karşısına çıktı.

Söz ve müziği Mustafa Yavuz'a ait olan şarkı, ikilinin ikinci iş birliği oldu. Dedublüman ve Aleyna Tilki, daha önce 'Sana Güvenmiyorum' adlı şarkıda birlikte çalışmış, eser haftalarca listelerin zirvesinde yer almıştı.

'Yanar'da Mustafa Yavuz gitar ve vokalde, Aleyna Tilki ise vokalde yer aldı. Şarkının müzisyen kadrosunda cümbüş ve kemanda Besim Talı, klarnette Çağrı Çelik, klavyede Hazar Altın, bas gitarda Kıvanç Kumlu ve davulda Kurthan Sarpkaya bulunuyor. Mix çalışmasını Mustafa Yavuz, mastering çalışmasını ise Çağlar Türkmen üstlendi.

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Dedublüman ve Aleyna Tilki'nin 'Yanar' adlı çalışması, Hypers Music etiketiyle yayımlandı.