Dolly Parton'ın ölüm döşeğindeyken sadece bir kişiye izin verdiği ortaya çıktı

Ağustos ayında hayatını kaybeden Amerikalı efsanevi country şarkıcısı Dolly Parton, son günlerini tedavi geçirdiği hastane odasında geçirmişti. Kanserle mücadele ettiği öğrenilen sanatçı, 21 Ağustos'ta Nashville'deki Vanderbilt-Ingram Kanser Merkezi'ne yatırılmış ve dört gün sonra hayatını kaybetmişti.

Parton'ın son günlerinde odasına arkadaşlarını ve ailesini almadığı, sadece bir kişiyi odasına kabul ettiği ortaya çıktı.

BİR TEK MAKYÖZÜNE İZİN VERDİ

Sanatçının son dileğinin, ölüm döşeğindeyken kimsenin onu görmemesi olduğu, çünkü kimsenin onu o kırılgan, güçten düşmüş haliyle hatırlamasını istemediği öğrenildi. Parton için istisnai olan tek kişinin, uzun süredir peruk ve makyaj sanatçısı olarak birlikte çalıştığı Cheryl Riddle olduğu bildirildi.

Parton'ın cenazesinde tabutun açık olmasını ve vefatından sonra kendisini Riddle'ın hazırlamasını istediği aktarıldı.

Cenaze törenine katılanlar, Riddle'ın kendisinden beklenen görevi layığıyla yerine getirdiğini, çünkü Parton'ın açık tabutunun içinde çok güzel göründüğünü söyledi.

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MAKYAJIYLA UYUYORDU

Kariyeri boyunca koyu makyajı ve imzası niteliğindeki peroksitle açılmış sarı peruklarıyla tanınan Parton'ın, her gece tamamen makyajlı halde uyuduğu biliniyordu.

Parton, 2023'te yayımlanan kitabı 'Behind the Seams: My Life in Rhinestone'da, acil durumlarda evden çıkmaya hazır olmak için 1980'lerden beri makyajıyla uyuduğunu anlatmıştı.

Kitabında, "Günde bir kez temizlediğiniz sürece bunu ne zaman yaptığınızın önemi yok" diye yazan şarkıcı, "Uyandıktan sonra tüm o küçük rutinlerimi yapıyorum, sonra yeniden başlıyorum ve her gün dışarı çıkıp gün boyu güzel görünüyorum" demişti.

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EN SON YEĞENİYLE GÖRÜŞTÜ

Ölümünden kısa bir süre önce sanatçıyı gören bir diğer kişi ise yeğeni ve yakın zamanda görevden alınan güvenlik şefi Bryan Seaver'dı. Seaver, ünlü şarkıcıyı ölümünden bir gün önce görmüştü.

Parton'ın odasına kardeşleri dahil, girmeye çalışan diğer kişilere ise izin verilmediği öğrenildi.

Seaver'ın Parton ile görüşmesi sırasında, ona ölüm haberini kendisinin duyurmasını istediğini tekrar tekrar belirttiği söylendi.