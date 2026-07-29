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        Haberler Dünyadan Dört kadından Jared Leto'ya yönelik cinsel saldırı suçlaması

        Dört kadından Jared Leto'ya yönelik cinsel saldırı suçlaması

        Hollywood yıldızı Jared Leto, 10 kadının kendisi hakkında görüşlerini dile getirdiği bir belgesele konu oldu. Dört kadın, henüz reşit değilken Leto'nun kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 10:44 Güncelleme:
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        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması

        Oscar'lı oyuncu Jared Leto, ergenlik çağında oldukları dönemde kendilerine cinsel saldırıda bulunduğu veya uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönünde birden fazla kadından kendisine yönelik yeni suçlamalarla karşı karşıya.

        Hollywood yıldızı, toplam 10 kadının görüşlerini dile getirdiği yeni bir BBC belgeseli olan 'Jared Leto: Hollywood'un Karanlık Sırrı'nın odak noktasında.

        Mağdur olduğu iddia edilen kadınlardan biri, 25 yıl önce yaşandığını söylediği olayla ilgili olarak, "Yaptığı işten sıyrıldı" ifadesini kullandı.

        Tamamı 2002 ile 2016 yılları arasındaki olaylarla ilgili olan iddialar, 54 yaşındaki Leto'yu yıllardır takip eden bir dizi suçlamanın en yenisi. Bir kadın 17 yaşındayken bir motel banyosunda cinsel saldırıya uğradığını iddia ederken, bir diğeri 19 yaşındayken bir otel odasında onunla beklenmedik bir şekilde yalnız bırakıldığında cinsel saldırı tehdidi aldığını söyledi.

        Başka bir kadın ise 16 yaşındayken Leto tarafından istismar edildiğini, oyuncunun ünlü statüsünü kötüye kullandığını ve kendisiyle defalarca cinsel içerikli telefon görüşmeleri yaptığını iddia etti. Kadın, Leto'nun kendisine cinsel ilişkiye girmeyi teklif ettiğini öne sürdü. Daha sonra, Leto hakkında konuşmasını engellemek için bir gizlilik sözleşmesi imzalaması istendiğini ve kendisinin de bunu reddettiğini anlattı.

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        Dördüncü mağdur, henüz 17 yaşındayken California'da oyuncuyla cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti. Leto'nun ise ABD'de rıza yaşının 18 olmasıyla ilgili endişeleri önemsiz olarak değerlendirdiğini belirtti.

        Bu suçlamaların yanı sıra, 30'lu ve 40'lı yaşlarında olan ve genç oldukları dönemde Leto'nun kendisinden cinsel içerikli pek çok telefon aldıklarını iddia eden dört kadın daha var.

        Bir başka kadın da bir festivalde, Leto'nun imza günü sırasında göğüsleriyle ilgili müstehcen bir yorum yaptığını ve bir güvenlik görevlisine kendisini sahne arkasına götürmesini söylediğini anlattı. Olay sırasında kadın, 14 yaşında olduğunu belirtti.

        Oyunculuğun yanı sıra 'Thirty Seconds to Mars' adlı rock müzik grubunun da üyesi olan Leto hakkında iddia dile getirenler arasında, müzik grubunda birlikte çalıştığı iki erkek de yer alıyor. Ekip üyeleri, belgeselde, ekibin Leto'nun davranışlarından rahatsız olduğunu anlattı.

        Leto, 1990'lardan bu yana Hollywood'un önde gelen oyuncularından biri. Son olarak 'Masters of the Universe' dizisinde Skeletor rolünde yer aldı. Oyuncu, 2014 yılında 'Dallas Buyers Club' filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı. Bugüne dek 'Fight Club', 'Blade Runner 2049' ve 'Suicide Squad' gibi önemli filmlerde de yardımcı roller üstlendi.

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        #Jared Leto
        #cinsel saldırı
        #cinsel taciz
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