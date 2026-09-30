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        Haberler Magazin Elif Buse Doğan: Çanta için sıraya girmem

        Elif Buse Doğan: Çanta için sıraya girmem

        1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, geçtiğimiz günlerde lüks bir çanta için adını sıraya yazdırdığını ve yaklaşık bir yıl beklediğini söylemişti. Şarkıcı Elif Buse Doğan, konuyla ilgili "Ben o kadar beklemem. Çantayı çok severim, alırım ama yoksa sıraya girmem" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 09:41 Güncelleme:
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        "Çanta için sıraya girmem"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şarkıcı Elif Buse Doğan, Etiler'deki bir AVM'de görüntülendi. Klip çekimi öncesi alışveriş yaptığını söyleyen şarkıcı, "Klip çekimine gidiyorum. Klipte kullanmak için birkaç aksesuar bakıyordum" dedi.

        Elin Buse Doğan, gazetecilerin eski manken Demet Şener'in lüks bir çanta için adını sıraya yazdırdığını ve yaklaşık bir yıl beklediğini hatırlatması üzerine "Ben o kadar beklemem. Çantayı çok severim, alırım ama yoksa sıraya girmem" diye konuştu.

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        #Elif Buse Doğan
        #demet şener
        #Çanta
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