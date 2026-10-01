Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ezgi Mola'nın bir yıllık ev kabusu sona erdi

        Ezgi Mola'nın bir yıllık ev kabusu sona erdi

        İspanya'nın Barcelona şehrinde satın aldığı evi işgal edilen oyuncu Ezgi Mola, bir yıldır süren hukuki sürecin ardından mülkünü geri aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 08:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bir yıllık kabus sona erdi

        Oyuncu Ezgi Mola'nın 2023 yılında İspanya'nın Barcelona kentinde satın aldığı ev, bir süre sonra izinsiz şekilde mülkleri işgal eden "okupa" grubu tarafından ele geçirilmişti.

        Şehrin El Born bölgesinde yer alan dairesinin işgal edildiğini öğrenen Mola, avukatı aracılığıyla yerel makamlara başvurarak yasal işlem başlattı.

        İspanya'da boş veya kullanılmayan konutların izinsiz işgal edilmesi anlamına gelen okupa eylemlerine yönelik davaların uzun sürmesi nedeniyle endişe yaşayan Mola'nın hukuk mücadelesi bir yıl sürdü.

        Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre; yapılan başvurular ve yürütülen yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte tahliye kararı uygulandı ve ev işgalcilerden kurtarılarak Mola'ya teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ezgi mola
        #barcelona
        #ev
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        TBMM yeni yasama dönemine hazır!
        TBMM yeni yasama dönemine hazır!
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Güllü'nün kızı hakim karşısında
        Güllü'nün kızı hakim karşısında
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Nev nakil bekliyor
        Nev nakil bekliyor
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        Kaçırılma kodu verilen Dubai-Tel Aviv uçağında neler yaşandı?
        Kaçırılma kodu verilen Dubai-Tel Aviv uçağında neler yaşandı?
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        İddia: Rubio'dan İran heyetine 'New York'tan ayrılın' talimatı
        İddia: Rubio'dan İran heyetine 'New York'tan ayrılın' talimatı
        SGK 85,8 milyar TL açık verdi
        SGK 85,8 milyar TL açık verdi
        15 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var
        15 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var
        Çocuk felcinden dünyanın en hızlı kadınına!
        Çocuk felcinden dünyanın en hızlı kadınına!
        İngiltere'den İran açıklaması
        İngiltere'den İran açıklaması
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        "İnanmak istemiyorum"
        "İnanmak istemiyorum"
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti