Oyuncu Ezgi Mola'nın 2023 yılında İspanya'nın Barcelona kentinde satın aldığı ev, bir süre sonra izinsiz şekilde mülkleri işgal eden "okupa" grubu tarafından ele geçirilmişti.

Şehrin El Born bölgesinde yer alan dairesinin işgal edildiğini öğrenen Mola, avukatı aracılığıyla yerel makamlara başvurarak yasal işlem başlattı.

İspanya'da boş veya kullanılmayan konutların izinsiz işgal edilmesi anlamına gelen okupa eylemlerine yönelik davaların uzun sürmesi nedeniyle endişe yaşayan Mola'nın hukuk mücadelesi bir yıl sürdü.

Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre; yapılan başvurular ve yürütülen yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte tahliye kararı uygulandı ve ev işgalcilerden kurtarılarak Mola'ya teslim edildi.