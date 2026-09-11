Asena Tuğal: 10 senedir de motor sürüyorum
Asena Tuğal, Etiler'de objektiflere takıldı. Tuğal, 10 yıldır motor kullandığını ve sörfte kendisini eğitim verecek seviyede gördüğünü söyledi
Giriş: 11 Eylül 2026 - 18:50 Güncelleme:
1
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Asena Tuğal önceki gün Etiler'de görüntülendi.
2
Mekân çıkışında gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Asena Tuğal, "Yazın çoğunu İstanbul'da geçirdim. Bir kez Bodrum'a gittim geldim. Görüştüğüm projeler olduğu için çok tatil yapamadım. Bir sinema projem var, anlaştık gibi" dedi.
3
"SÖRFTE EĞİTİM VERECEK DURUMDAYIM"
Tuğal, basın mensuplarıyla sohbet ederken hobilerinden de bahsetti. Tuğal, "Bodrum’a gittiğimde bol bol sörf yaptım. Ben sörfte kendimi iyi buluyorum. Şu an eğitim verecek durumdayım diyebilirim. Yıllarca kürek de çektim. 10 senedir de motor sürüyorum" diye konuştu.