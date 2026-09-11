Asena Tuğal: 10 senedir de motor sürüyorum

"14 SENE OLMUŞ"

Şahin Irmak ile 14 yıldır birlikte olan Asena Tuğal, evliliğin nasıl gittiğine dair sorulara ise, "Bizim 14 senemiz olmuş. Evleneli ise 8 sene. Her şey çok yolunda. Hiçbir sıkıntı yok" dedi.