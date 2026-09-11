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        Haberler Röportajlar Asena Tuğal: 10 senedir de motor sürüyorum

        Asena Tuğal: 10 senedir de motor sürüyorum

        Asena Tuğal, Etiler'de objektiflere takıldı. Tuğal, 10 yıldır motor kullandığını ve sörfte kendisini eğitim verecek seviyede gördüğünü söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 18:50 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Asena Tuğal önceki gün Etiler'de görüntülendi.

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        Mekân çıkışında gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Asena Tuğal, "Yazın çoğunu İstanbul'da geçirdim. Bir kez Bodrum'a gittim geldim. Görüştüğüm projeler olduğu için çok tatil yapamadım. Bir sinema projem var, anlaştık gibi" dedi.

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        "SÖRFTE EĞİTİM VERECEK DURUMDAYIM"

        Tuğal, basın mensuplarıyla sohbet ederken hobilerinden de bahsetti. Tuğal, "Bodrum’a gittiğimde bol bol sörf yaptım. Ben sörfte kendimi iyi buluyorum. Şu an eğitim verecek durumdayım diyebilirim. Yıllarca kürek de çektim. 10 senedir de motor sürüyorum" diye konuştu.

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        "14 SENE OLMUŞ"

        Şahin Irmak ile 14 yıldır birlikte olan Asena Tuğal, evliliğin nasıl gittiğine dair sorulara ise, "Bizim 14 senemiz olmuş. Evleneli ise 8 sene. Her şey çok yolunda. Hiçbir sıkıntı yok" dedi.

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        #asena tuğal
        #Şahin Irmak
        #oyuncu
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