Aslı Bekiroğlu, 9'uncu kez ameliyat olacak
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha ameliyat olacak. Daha önce 8 operasyon geçiren oyuncu, 9'uncu kez ameliyat masasına yatacağını açıkladı
Rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ilk operasyonda bağırsağı kesilen ve ciddi komplikasyonlar yaşayan Aslı Bekiroğlu, sağlık mücadelesine devam ediyor.
İki kez ölümden döndüğünü açıklayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde hastane odasından yaptığı paylaşıma "Son inşallah" notunu düşerek 8'inci kez ameliyat olduğunu belirtmişti.
Sağlık durumuyla ilgili zaman zaman sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendiren 30 yaşındaki oyuncu, yaptığı son paylaşımla 9'uncu kez ameliyat olacağını açıkladı.
"HER KADIN İÇİN GERÇEKTEN ÇOK RAHATSIZ EDİCİ" DEMİŞTİ
Öte yandan oyuncu, yaşadığı sürecin kendisinde yarattığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirmişti: Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Kıyafetlerim üzerimde eskisi gibi durmuyor. Bu durum her kadın için gerçekten çok rahatsız edici ve depresif bir sürece sürükleyebiliyor.