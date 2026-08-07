"HER KADIN İÇİN GERÇEKTEN ÇOK RAHATSIZ EDİCİ" DEMİŞTİ

Öte yandan oyuncu, yaşadığı sürecin kendisinde yarattığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirmişti: Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Kıyafetlerim üzerimde eskisi gibi durmuyor. Bu durum her kadın için gerçekten çok rahatsız edici ve depresif bir sürece sürükleyebiliyor.