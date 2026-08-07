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        Haberler Magazin Aslı Bekiroğlu, 9'uncu kez ameliyat olacak

        Aslı Bekiroğlu, 9'uncu kez ameliyat olacak

        Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha ameliyat olacak. Daha önce 8 operasyon geçiren oyuncu, 9'uncu kez ameliyat masasına yatacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 07:11 Güncelleme:
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        Rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ilk operasyonda bağırsağı kesilen ve ciddi komplikasyonlar yaşayan Aslı Bekiroğlu, sağlık mücadelesine devam ediyor.

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        İki kez ölümden döndüğünü açıklayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde hastane odasından yaptığı paylaşıma "Son inşallah" notunu düşerek 8'inci kez ameliyat olduğunu belirtmişti.

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        Sağlık durumuyla ilgili zaman zaman sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendiren 30 yaşındaki oyuncu, yaptığı son paylaşımla 9'uncu kez ameliyat olacağını açıkladı.

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        "HER KADIN İÇİN GERÇEKTEN ÇOK RAHATSIZ EDİCİ" DEMİŞTİ

        Öte yandan oyuncu, yaşadığı sürecin kendisinde yarattığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirmişti: Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Kıyafetlerim üzerimde eskisi gibi durmuyor. Bu durum her kadın için gerçekten çok rahatsız edici ve depresif bir sürece sürükleyebiliyor.

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