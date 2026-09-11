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        Haberler Magazin Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan tatil pozları

        Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan tatil pozları

        Aybüke Pusat, sevgilisi Furkan Andıç ile çıktığı tekne tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 20:21 Güncelleme:
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        Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından tekne tatiline dair fotoğraflar paylaştı.

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        Uzun zamandır birlikte olan oyuncu çift Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, çıktıkları tatilde yorgunluk atarak enerji depoladı.

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        Tatil süresince sık sık objektif karşısına geçen Pusat, güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkarırken o anları da ölümsüzleştirdi.

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        Renkli anlardan oluşan fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine "Yazın son postu mu?" notunu düştü.

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        #Aybüke Pusat
        #furkan andıç
        #tatil
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