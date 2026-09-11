Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan tatil pozları
Aybüke Pusat, sevgilisi Furkan Andıç ile çıktığı tekne tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 11 Eylül 2026 - 20:21 Güncelleme:
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Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından tekne tatiline dair fotoğraflar paylaştı.
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Uzun zamandır birlikte olan oyuncu çift Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, çıktıkları tatilde yorgunluk atarak enerji depoladı.
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Tatil süresince sık sık objektif karşısına geçen Pusat, güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkarırken o anları da ölümsüzleştirdi.