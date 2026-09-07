Ayşe Kırca'dan Doğu Demirkol'a: Sana aşık olmak o kadar kolay ki
Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca, 38 yaşına basan komedyen sevgilisi Doğu Demirkol'un yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı
2015 yılında karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Levent Kırca ile Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca, bir süredir ünlü komedyen Doğu Demirkol ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor.
Zaman zaman romantik paylaşımlarda bulunan Kırca, son olarak 38 yaşına basan sevgilisinin yeni yaşını kutladı.
Ayşe Kırca, Doğu Demirkol ile birlikte çekilen fotoğraflarını art arda takipçilerinin beğenisine sundu.
"İYİ Kİ VARSIN BEBEK TİP"
Kırca, paylaşımına "İyi ki, iyi ki varsın bebek tip. Sana aşık olmak o kadar kolay ki!" şeklindeki aşk dolu notu düştü.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Kırca, sevgilisine olan hayranlığını dile getirmişti.
"BABAMDAN SONRA EN YETENEKLİ KOMEDYEN"
Kırca şunları kaydetmişti: Babamdan sonra Türkiye'ye gelmiş en yetenekli komedyen. Bunu sadece sevgilim olduğu için söylemiyorum; ilişkimiz başlamadan önce de böyle düşünüyordum. Dünya çapında bile en iyiler arasında gösterebilirim. Doğu olağanüstü bir yetenek, şu an Türkiye'de tek. Babamdan sonra gelmiş geçmiş en iyisi.