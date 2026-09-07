Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ayşe Kırca'dan Doğu Demirkol'a: Sana aşık olmak o kadar kolay ki

        Ayşe Kırca'dan Doğu Demirkol'a: Sana aşık olmak o kadar kolay ki

        Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca, 38 yaşına basan komedyen sevgilisi Doğu Demirkol'un yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 10:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2015 yılında karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Levent Kırca ile Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca, bir süredir ünlü komedyen Doğu Demirkol ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor.

        2

        Zaman zaman romantik paylaşımlarda bulunan Kırca, son olarak 38 yaşına basan sevgilisinin yeni yaşını kutladı.

        3

        Ayşe Kırca, Doğu Demirkol ile birlikte çekilen fotoğraflarını art arda takipçilerinin beğenisine sundu.

        4

        "İYİ Kİ VARSIN BEBEK TİP"

        Kırca, paylaşımına "İyi ki, iyi ki varsın bebek tip. Sana aşık olmak o kadar kolay ki!" şeklindeki aşk dolu notu düştü.

        5

        Öte yandan geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Kırca, sevgilisine olan hayranlığını dile getirmişti.

        6

        "BABAMDAN SONRA EN YETENEKLİ KOMEDYEN"

        Kırca şunları kaydetmişti: Babamdan sonra Türkiye'ye gelmiş en yetenekli komedyen. Bunu sadece sevgilim olduğu için söylemiyorum; ilişkimiz başlamadan önce de böyle düşünüyordum. Dünya çapında bile en iyiler arasında gösterebilirim. Doğu olağanüstü bir yetenek, şu an Türkiye'de tek. Babamdan sonra gelmiş geçmiş en iyisi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ayşe Kırca
        #Doğu Demirkol
        #Levent Kırca
        #oya başar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Muğla'daki orman yangınında alevler Menteşe'den Ula'ya ulaştı
        Muğla'daki orman yangınında alevler Menteşe'den Ula'ya ulaştı
        Serhat Kılıç'a veda
        Serhat Kılıç'a veda
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı!
        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı!
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        "Sınır ötesi kapan" sonuç verdi: 657 firari Türkiye'ye getirildi
        "Sınır ötesi kapan" sonuç verdi: 657 firari Türkiye'ye getirildi
        Down sendromlu Emir Enes hem lösemi hem şekerle savaşıyor
        Down sendromlu Emir Enes hem lösemi hem şekerle savaşıyor
        Sosyal konut yatırımı katlanacak
        Sosyal konut yatırımı katlanacak
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        Okan Buruk'tan Batrakov'a özel ilgi!
        Okan Buruk'tan Batrakov'a özel ilgi!
        Darp edilen kadını kurtarmak isterken bıçaklandı!
        Darp edilen kadını kurtarmak isterken bıçaklandı!
        Nike'ta 18 yıl sonra bir ilk
        Nike'ta 18 yıl sonra bir ilk
        Filenin Sultanları Avrupa basınında!
        Filenin Sultanları Avrupa basınında!
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Almanya'da AfD depremi
        Almanya'da AfD depremi
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları
        Kastamonu'da 105 metrekarelik keşif! Çok iyi korunmuş
        Kastamonu'da 105 metrekarelik keşif! Çok iyi korunmuş