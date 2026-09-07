Ayşe Kırca'dan Doğu Demirkol'a: Sana aşık olmak o kadar kolay ki

"BABAMDAN SONRA EN YETENEKLİ KOMEDYEN"

Kırca şunları kaydetmişti: Babamdan sonra Türkiye'ye gelmiş en yetenekli komedyen. Bunu sadece sevgilim olduğu için söylemiyorum; ilişkimiz başlamadan önce de böyle düşünüyordum. Dünya çapında bile en iyiler arasında gösterebilirim. Doğu olağanüstü bir yetenek, şu an Türkiye'de tek. Babamdan sonra gelmiş geçmiş en iyisi.